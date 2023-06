Liebenzeller vereinen sich in Linkenheim, Liedolsheim und Eggenstein

Mit Festwochen begeht die neue Liebenzeller Gemeinde Hardt den Zusammenschluss der Gemeinden Eggenstein, Liedolsheim und Linkenheim. Offiziell an den Start geht sie unter dem Motto „Gemeinsam weiter“ am Sonntag, 2. Juli, ab 10 Uhr mit Festakt und Gottesdienst im Gemeindehaus in der Linkenheimer Friedrichstraße 57 . Anschließend gibt es ein Programm mit Aktionen für Kinder.

Eingebunden in die Evangelische Allianz

„Wir schließen uns zusammen, um etwas Größeres zu schaffen und unsere Kapazitäten besser zu nutzen“, erklärt Gemeinschaftspastor Markus Kersten. Neben Linkenheim betreute er als Seelsorger zurückliegend auch Liedolsheim.

Sein Kollege Hans-Georg Meier hielt die Gottesdienste in Eggenstein und wird in der neuen Gemeinde weiter aktiv bleiben. „Die Gemeinde in Linkenheim hielt sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten stabil bei sogar ein wenig Zuwachs“, berichtet Kersten. „Gottesdienstbesucher haben wir jeweils 60 bis 80, auch mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen.“

Über seinen Verteiler informiert der 46-Jährige 180 Personen regelmäßig über die Gemeinde. Da die Gemeinde für ihre Kinderstunde, Jungschar, Team- und Jugendkreis keine Mitgliedschaft einfordert, ist das ein Anhaltspunkt für den Zuspruch im Ganzen.

Das ehrenamtliche Engagement sei sehr hoch, betont der Pastor. Die Jugendarbeit gestaltet der selbstständige EC Linkenheim, der zum Südwestdeutschen Jugendverband „Entschieden für Christus“ gehört. Eingebunden sind die Liebenzeller in Linkenheim in die Evangelische Allianz. Über die innerevangelische Ökumene hinaus reichen deren aktuell laufende Friedensgebete.

In den Nachbargemeinden gestaltete sich die Entwicklung etwas anders. „In Liedolsheim blieben bei einer Altersspanne von 55 bis 90 Jahren und 20 bis 30 Gottesdienstbesuchern immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene aus“, resümiert Kersten.

In Eggenstein kämen noch bis zu zehn Leute zur Bibelstunde sowie jeweils zehn bis 15 zum Frauenkreis und dem monatlichen Gottesdienst. „Vor rund 20 Jahren versuchten wir, die Gemeinde dort voranzubringen. Das bewirkte eine Auffrischung, die aber nicht lange anhielt.“ Hinter der Fusion stünden insofern auch die unterschiedlichen Entwicklungen.

„Was die Veranstaltungen betrifft, wird sich vorerst nicht so viel ändern. Unser Ziel ist, mit drei Standorten in allen Gemeinden präsent zu bleiben“, sagt Kersten. Was sich verändere, sei die Leitungsstruktur mit nunmehr nur noch einem Leitungskreis. Bestand hätten auch die drei Häuser. „Es gibt schon eine ganze Weile die Perspektive, etwas Neues zu bauen. Wegen der Kosten ist es bis dahin aber noch ein längerer Weg“, sagt Kersten zum Wunsch nach einem zentralen Zentrum.

Der Landeskirche wollen wir weiter verbunden bleiben. Markus Kersten

Liebenzeller Gemeinschaftspastor Hardt

Die drei Gemeinden gehören dem Bereich Hardt im Bezirk Karlsruhe des Gemeinschaftsverbands an. Seit 1902 ist Bad Liebenzell Stammsitz der weltweit arbeitenden Liebenzeller Mission.

1933 führte Pfarrer Heinrich Coerper Christen und christliche Kreise in Süddeutschland in dem Gemeinschaftsverband zusammen. Seine Wurzeln liegen im schwäbischen Pietismus. Im Hardtgebiet stießen die Liebenzeller einst auf fruchtbaren Boden. Denn mit der Erweckungsbewegung des Pfarrers Aloys Henhöfer im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Gegend zu einer Hochburg des Pietismus. Charakteristisch sind Bibeltreue, tiefe Frömmigkeit und die persönliche Beziehung des Einzelnen zu Gott.

Gottlieb Weiland verbreitete die Botschaft

Dass zu Beginn der 1930er Jahre in der ganzen Region Gemeinschaften entstanden, ist wesentlich ein Verdienst des aus Boxberg stammenden Söllingers Gottlieb Weiland. Der Schmied trug die Botschaft nach seiner theologischen Ausbildung in Bad Liebenzell als Verkünder und Evangelist von Ort zu Ort, lud zu Vorträgen ein und predigte in Gastwirtschaften. Ab 1960 bekamen die örtlichen Gemeinschaften eigene Häuser.

In Weingarten bildete sich bereits 1907 eine Gemeinschaft, in Linkenheim 1932, in Eggenstein 1934 und in Liedolsheim 1947. In Baden sind die Liebenzeller wie der AB-Verein eine evangelische Gemeinschaft unter dem Dach der Landeskirche. Durch den laufenden Antrag auf eine Körperschaft des öffentlichen Rechts würde sich das allerdings ändern. „Der Landeskirche wollen wir in gutem Miteinander aber weiter verbunden bleiben“, betont Kersten.