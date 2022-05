Linkenheim-Hochstetten: Einbrecher scheitern an Wohnungst

Vermeintlichen Dieben ist ein Einbruchsversuch in einem Wohnhaus in Linkenheim-Hochstetten von Sonntag auf Montag missglückt.

Unbekannte haben zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag gegen 13.30 Uhr versucht in ein Haus in Linkenheim-Hochstetten einzubrechen.

Laut Informationen der Polizei wurden die Täter von den Hausbewohnern in der Rheinstraße bei ihrem Vorhaben gestört. Außerdem scheiterten die Diebe am Aufbrechen der Eingangstür, sodass sie nicht in das Hausinnere gelangten.

Mehrere Türen, ein Fenster sowie die auf dem Grundstück gelegene Scheune hatten sie zuvor allerdings aufgehebelt.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Kriminaltechnik sicherte die Spuren vor Ort. Zudem hat die Kriminalpolizei Karlsruhe die Ermittlungen übernommen und bittet Augenzeugen um weitere Hinweise zu dem Einbruch.