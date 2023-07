Eine Aufstockung der Stellenanteile soll die Schulsozialarbeit in Linkenheim-Hochstetten noch effektiver machen. Der hohe Bedarf zeigt sich mittlerweile auch in den Grundschulen.

Höherer Stellenanteil in Schulsozialarbeit

Die Gemeinde Linkenheim-Hochstetten wird nach jetzigem Beschluss des Gemeinderats den Stellenanteil bei der Schulsozialarbeit an ihren vier Standorten 2024 von aktuell 1,4 um 0,6 auf dann zwei Stellenanteile erhöhen. Die Mehrkosten belaufen sich dafür auf knapp über 42.000 Euro.

Finanziell positiv wirkt sich dabei aus, dass der Landkreis Karlsruhe ab dem Schuljahr 2023/24 die Förderung je Vollzeitstelle an weiterführenden Schulen sowie sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren deutlich von 7.444 Euro auf 16.700 Euro erhöhen wird.

Steigende Fallzahlen psychischer Auffälligkeiten bereitet Sorgen

Hauptamtsleiter Michael Thate strich in seinem Vortrag im Gremium die große Bedeutung der Schulsozialarbeit heraus und die sich offenbarenden sozialen Defizite. Er sprach als Argument für den höheren Stellenanteil einen Wandel in den Sozialstrukturen von Familie, Freizeit und Schule mit vermehrtem Unterstützungsbedarf bei Lebensbewältigung und Kompetenzentwicklung an.

Diese zu fördern, sei eine Aufgabe der Schulsozialarbeit, die sich mit einer Stellenaufstockung verbessern lassen.

Immer mehr Eltern betrachten Schule als Erziehungseinrichtung. Michael Thate

Hauptamtsleiter

Mit Defiziten bei Eltern ging Thate auf ein Problem an, das Schulen allgemein schon länger schwer zu schaffen macht. „Immer mehr Eltern betrachten Schule als Erziehungseinrichtung“, betonte Thate. Das bedeutet, dass ureigene familiäre Aufgaben zunehmend an die Schule delegiert werden.

Beispielhaft nannte Thate auch Schulabsentismus, also zum einen längere Krankheiten sowie das umgangssprachliche Schulschwänzen, das Eltern vielfach einfach hinnehmen würden. „Erschreckend sind die steigenden Fallzahlen psychischer Auffälligkeiten auch bei Grundschülern“, betonte Thate.

68 Prozent der Schüler hatten Kontakt zu Schulsozialarbeitern

Die Gemeinde beschäftigt die beiden Schulsozialarbeiter Christopher Csulits und Nina Burgstahler. Csulits betreut nach aktueller Verteilung im Schuljahr 2022/2023 zu 50 Prozent die Realschule und zu jeweils 20 Prozent die Grundschule Hochstetten sowie die sonderpädagogische Albert-Schweitzer-Schule. Nina Burgstahler ist für die Grund- mit Werkrealschule (GWRS) zuständig.

Sehr bemerkenswert ist die Reichweite der Schulsozialarbeit: Demnach hatten im vergangenen Schuljahr 68 Prozent der Schüler im Schulzentrum mit GWRS und Realschule Kontakt zu einem Angebot der Schulsozialarbeit.

Über 18 Prozent der Schüler hatten mindestens einen Gesprächstermin nach den Vorgaben des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) im Sinne der Einzelfallhilfe. Verdeutlicht wird in dem Bericht, dass Schüler mit Schulsozialarbeit in persönlichen Lebenslagen verlässliche Ansprechpartner fänden.

Corona und Schulsanierung zeigen Spätfolgen

Die Schulsozialarbeiten führen außerdem Beratungsgespräche mit Lehrern und Eltern. Wichtige Bausteine sind neben der individuellen Schülerhilfe Gruppenarbeiten und Projekte.

In der Realschule macht bei den Gruppenangeboten das soziale Kompetenztraining in Klassen den größten Anteil aus. Dazu kommen Gruppenarbeit zu Konflikten, Mobbing, Sucht- und Gewaltprävention.

Ausgebaut werden sollen Projekte, Vernetzung und Fortbildung, die Bewältigung der Einzelfälle, das soziales Lernen und die Elternarbeit.

Ein großes Problem ist, dass die Schüler keinen normalen Schulalltag mehr kennen. Michael Thate

Hauptamtsleiter

Auf Basis des Berichts von Nina Burgstahler führte Thate Folgen der Corona-Pandemie und der umfangreichen Schulsanierung mit latenten Baustellen an. „Ein großes Problem ist, dass die Schüler keinen normalen Schulalltag mehr kennen“, hob er hervor. Die sozialen Defizite seinen enorm und bedürften Coaching und vieler Gespräche über die Zukunft.

Eine Frage bei Schülern sei immer wieder, wie es mit ihrem Leben weitergehe, so Thate. Ein Ziel sei auch, die Identifikation mit der Schule zu stärken und zu vermitteln, dass Schule gute Perspektiven fürs Leben bringe.

Elternbeiträge für Schülerhort werden im Gemeinderat Thema

In einem weiteren Punkt stimmte der Gemeinderat zu, die Zuweisungsbeträge zu den Schulbudgets ab dem Haushaltsjahr 2024 auf 20 Prozent des Sachkostenbeitrags zu erhöhen. Für die Grundschulen wird der Betrag auf 14 Prozent des Sachkostenbeitrags der Werkrealschulen festgelegt.

Im Weiteren stimmte das Gremium der Anerkennung der Abrechnung 2022 der AWO Soziale Dienste für den Betrieb der Schülerhorte zu. Eine Stellenvakanz und höhere Zuschüsse bewirkten einen Überschuss. Die Elternbeiträge fielen niedriger aus als erwartet. Eine Beitragserhöhung fürs kommende Schuljahr hatte die Verwaltung nicht einkalkuliert. Auf Wunsch des Gremiums wird dieser Punkt jedoch jetzt zeitnah im Rat aufgegriffen.