Opfer überlebt Stichverletzung

Mann wird bei Auseinandersetzung in Linkenheim-Hochstetten lebensgefährlich verletzt

Zwei Männer geraten am Donnerstagsabend in Linkenheim-Hochstetten in Streit, als eine der beiden Beteiligten ein Messer zückt und sein Gegenüber lebensgefährlich verletzt. Die Polizei fahndet nach dem Täter.