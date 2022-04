Mit Dachsystemen von MC Building die Zeit im Freien optimal genießen

Die Terrasse wird immer mehr zum Lebensmittelpunkt bei Hausbesitzern. Ganz gleich ob beim Zusammensitzen mit der Familie oder beim gemütlichen, abendlichen Grillen mit Freunden. Und um das auch langjährig und weitestgehend wetterunabhängig nutzen zu können, bietet das 2002 von den beiden Geschäftsführern Mariusz Dampc und Christopher Grave gegründete Unternehmen MC Building mit dem Terrassendach und Lamellendach die perfekte Lösung.

Diese ermöglichen optimalen Schutz vor Wind und Regen, sowie mit der passenden Markise ausgestattet vor zu viel Sonneneinstrahlung. Inspiration pur bietet die rund 350 Quadratmeter große Ausstellung im Industriegebiet von Linkenheim-Hochstetten, direkt an der B36 gelegen. Ein optischer Blickfang ist die neu gestaltete Outdoor-Ausstellung.

„Wir freuen uns, unseren Kunden seit Frühjahr 2022 unsere modernen und exklusiven Lamellendächer auf 150 Quadratmetern Außengelände zu präsentieren“, erklärt Christopher Grave.

Terrassendächer in bester Qualität

Die MC Building Terrassendächer sind besonders stabile Aluminiumkonstruktionen, deshalb lassen sich sehr große Glasflächen ohne störende Stützen realisieren. Erreicht wird das durch einen raffinierten Querschnitt der tragenden Elemente. Dadurch bleibt das Terrassendach sehr filigran und leicht in der äußeren Optik trotz höchster Stabilität und Langlebigkeit.

Ein Terrassendach kann über das ganze Jahr praktischen Nutzen haben, zum Beispiel als Stauraum für Gartenmöbel oder als geplante Sonderlösung. Die Aluminiumkonstruktion gibt es in sechs Basisfarben (verkehrsweiss, graualuminium-struktur, anthrazit eisenglimmer, weißaluminium, anthrazitgrau, marrone metallic), optional aber in jeder RAL-Wunschfarbe erhältlich.

Exklusiv „Eleganz“ mit klassischem Dachüberstand

Mit der Exklusiv „Eleganz -Serie“ gelingt die Verlängerung des Wohnzimmers ins Freie auf elegante Art. Charakteristisch für Eleganz Terrassendächer ist der klassische Dachüberstand. Harmonisch erweitert er das Haus, schützt vor Regen und bietet in Kombination mit Markisen zudem Schutz vor schräg einfallenden Sonnenstrahlen.

Wie alle Terrassendächer der Exklusiv-Serie überzeugt die Eleganz-Variante mit einer ausgereiften cleveren Konstruktion. Durch eine Vielzahl an Sonderzubehör wie Glasschiebetüren, LED-Beleuchtung, Seitenelemente oder Heizstrahler lassen sich die stilvollen Terrassendächer problemlos an die spezifischen Anforderungen anpassen.

Exklusiv „Avantgarde” mit integrierter Dachrinne

Purer, schnörkelloser Genuss im freien – die Exklusiv „Avantgarde – Serie“ mit der verkleideten, nicht sichtbaren Dachrinne steht für modernen Lifestyle mit klaren Linien und puristischem Design. Schlicht und dennoch komfortabel.

Natürlich lassen sich auch die Avantgarde Terrassendächer von MC Building mit vielfältigen Ausstattungsoptionen so erweitern, damit die individuellen Bedürfnisse eins zu eins erfüllt werden.

Exklusiv „Brillanz” - Eine gelungene Mischung

Das „Brillanz“ Terrassendach ist die gelungene Mischung aus den Serien Eleganz und Avantgarde. Es kombiniert die in der Pfette integrierte Dachrinne von Avantgarde mit dem Dachüberstand der Serie Eleganz.

Dieser Dachüberstand bietet gleich zwei wichtige Vorteile. Zum Beispiel kann eine Aufdachmarkise formschön bis an das Ende des Daches montiert werden. Somit ist auch bei schräger Sonneneinstrahlung bestmöglicher Sonnenschutz gewährleistet. Auch eine Glasschiebewand wird bei einfallendem Schlagregen weitestgehend vor Spritzwasser geschützt.

Exklusiv „Kristall” - Das Multitalent

Mit unserem Modell „Kristall“ bieten sich Ihnen besonders viele Optionen zur individuellen Gestaltung des Terrassendaches: Dachform, Design, extra große Stützabstände sowie freitragende Varianten – lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, kreieren Sie sich Ihr eigenes Wohlfühlambiente und genießen Sie den nächsten Sommer wettergeschützt im Freien.

TWA: Individuelle Lösungen mit tragendem Wandanschluss

Deckenanschluss ohne sichtbare Befestigung: Die perfekte Lösung vor allem für Fertighäuser, falls die Belastbarkeit der Hauswand reduziert ist. Hierbei wird der tragende Wandanschluss (TWA) direkt vor die Hausfassade gesetzt, somit werden die Lasten nach unten über die Pfosten und Fundamente abgeleitet. Um den Windlasten Stand zu halten, wird eine zusätzliche Verankerung der Konstruktion in die Beton-/ Balkendecke veranlasst.

Formschön designt, raffiniert montiert und einzigartig gelöst. Der Deckenanschluss ermöglicht eine unsichtbare Befestigung ohne zusätzliche Winkel oder Montageplatten.

Sonnen-, Sicht- und Windschutz

Die Terrassendächer von MC Building lassen sich problemlos mit textilen Sonnenschutzanlagen ausstatten. Zur Verfügung stehen wahlweise Markisen, die über oder unter dem Terrassendach montiert werden können.

Optimalen Schutz vor tiefstehender Sonne bieten die Senkrechtmarkisen. Zum Verhindern von seitlichem Wind beziehungsweise Zugluft sind auf Wunsch feststehende oder schiebbare Seitenwände lieferbar sowie die Wind- und Sichtschutzwand von MC Building. Wunderschönen zusätzlichen Lebens- und Nutzraum für das ganze Jahr.

Praktische Unterbauten und Schiebesysteme

Das Aluminium-Rahmensystem mit thermisch nicht getrennten Profilen lässt sich durch seine vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten und seiner großen Gestaltungsfreiheit an die unterschiedlichsten Bauformen anpassen. In verschiedenen Glasstärken und Varianten können Glaselemente sowohl als Sichtschutz oder Windschutz verwendet werden.

Mit Türen, Fenstern oder Schiebesystemen ausgestattet, werden alle Elemente frei kombiniert, damit das Terrassendach zu den eigenen Vorstellungen passt. Die MCB Terrassendächer ermöglichen in Kombination mit seitlichen Glaselementen eine Erweiterung des Wohnraumes.

Dabei bietet die GANZGLAS-SCHIEBETÜR ohne Rahmen einen transparenten Wetterschutz nach allen Seiten. Einfach zu bedienen sind schnell alle Elemente auf die Seite geschoben und Sie haben freien und ungehinderten Zutritt auf Ihre Terrasse oder Garten.

Top-Auswahl an Lamellendächern

Das freistehende Lamellendach Lamaxa von Warema ist die ideale Kombination von formschönem Sonnen- und zuverlässigem Wetterschutz. Die Aluminium-Lamellen können per Funkhandsender von jedem Anwender flexibel gewendet und so individuell dem Sonnenstand angepasst werden. Geschlossen schützen die Lamellen vor Regen und lassen das Wasser über einen Pfosten kontrolliert nach außen abfließen, wo es aufgefangen und weiterverwendet werden kann.

Die sechs unterschiedliche Farben und verschiedenen Ausstattungsvarianten garantieren individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Auf Wunsch kann man eine indirekte LED-Beleuchtung rundum an der Traverse sowie an den Lamellen anbringen, welche sich per Knopfdruck in zehn verschiedene Helligkeitsstufen und Farbstimmungen schalten lässt.

LAMAXA L70

Das Lamellendach Lamaxa L70 ist der ideale Rückzugsort zum Entspannen bei Sonnenschein – aber auch am Abend, wenn man noch Zeit im Freien verbringen möchten. Das Plus beim Lamaxa L70: Die Lamellen können nicht nur per Funk gewendet, sondern auch ein- und ausgefahren werden

Die Vorteile auf einen Blick:

– Großflächiger, freistehender Sonnenschutz

– Bequeme Bedienung der Lamellen auf Knopfdruck

– Lamellenwendung anpassbar an den Sonnenstand

– Einfahrbare Lamellen

– Praktische und vielfältige Extras um die Zeit unter ihrem Lamellendach nahezu unbegrenzt zu verlängern – wahlweise mit Anbindung an die Hauswand – optional mit zusätzlichem Pfosten zur Schaffung eines freien Durchgangs