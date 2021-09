Prozess in Karlsruhe

Nach Messerattacke in Flüchtlingsunterkunft in Hochstetten: Angeklagter muss sechs Jahre in Haft

Sechs Jahre Haft und Therapie in einer Entziehungsanstalt. So lautet das Urteil gegen einen 39-Jährigen, der im November 2020 einen Mitbewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Hochstetten mit einem Messer attackiert und schwer verletzt hat. Bis heute leidet das 33-jährige Opfer an den Folgen der Tat.