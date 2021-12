Mit einem Aquarium fing alles an

Als Haustiere drei Skorpione: Zu Besuch beim Insekten-Mann von Linkenheim

Auf den ersten Blick sieht es es in dem Raum, den Viktor Nadtokin zur Züchtung nutzt, überhaupt nicht gruselig aus. Doch wer in die großen Plastikbehälter blickt, die hier fein säuberlich in Regalen einsortiert sind, kann sein krabbeliges Wunder erleben.