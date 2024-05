Pfinztal und Walzbachtal kämpfen gegen die Laubholzmistel

Alte Pappeln und Weiden am Oberrhein sind stark von der immergrünen Laubholzmistel befallen. Vögel verbreiten die Samen auch auf die Streuobstwiesen in den Gemeinden.

Entlang des Rheins sind alte Pappeln und Weiden stark von der immergrünen Laubholzmistel befallen. Die Halbschmarotzer entziehen ihren Wirtspflanzen ganzjährig Wasser und Nährstoffe. Je stärker der Befall, desto gravierender die Folgen. Die Bäume verlieren an Vitalität, Windanfälligkeit und Sturmbruchgefahr nehmen zu.

„Die Mistel ist wärmeliebend. Sie gedeiht deshalb bei uns am Oberrhein besonders gut“, erklärt Hans-Martin Flinspach, der Vorsitzende der Streuobstinitiative im Stadt- und Landkreis Karlsruhe. „In der Hardt nimmt die Mistelverbreitung zwischenzeitlich dramatische Ausmaße an.“ Nicht nur Waldbäume seien befallen. Vögel verbreiten die klebrigen Samen bis in die Ortschaften und zu den Streuobstwiesen der Hardtgemeinden.

Das habe auch damit zu tun, dass durch den Klimawandel viele Zugvögel über Winter vor Ort blieben, so Flinspach. Ist ein Baum infiziert, bildet er unter der Rinde Rhizome. Die neue Mistel treibt nach ein bis zwei Jahren aus, nach vier Jahren trägt sie eigene Beeren. Reife Früchte platzen, Samen tropft auf weitere Stellen am Baum. Der Befall breitet sich von oben nach unten immer mehr aus.

Bei starkem Befall hilft nur noch ein extremer Rückschnitt

„Sobald Misteln erkennbar sind, den Ast mindestens 20 Zentimeter unter dem Mistelanwuchs entfernen“, empfiehlt Flinspach. Bleiben Rhizomteile im Ast, treibe die Mistel neu aus. Bei starkem Befall helfe nur noch ein extremer Rückschnitt aufs starke Holz. Allerdings sei der Baum dann meist so geschwächt, dass eine neue Krone nicht wieder aufgebaut werden könne. Sind Leitäste und Stamm befallen, müsse der Baum leider oft gefällt werden. Soll er erhalten bleiben, seien zumindest die Mistelzweige regelmäßig zu entfernen, damit keine Beeren heranreifen können.

Vor drei Jahren hatte die Streuobstinitiative anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens die Kommunen im Landkreis Karlsruhe durch eine finanzielle Beteiligung motiviert, Erstpflegearbeiten gegen Misteln an Obstbäumen auszuführen. Die Gemeinden Pfinztal, Walzbachtal und Linkenheim-Hochstetten nahmen teil.

Pilotprojekt im Enzkreis

„Leider reichen punktuelle Aktionen nicht aus“, so Flinspach. Er verfolgt deshalb mit großem Interesse ein Pilotprojekt, das derzeit im benachbarten Enzkreis, in Ölbronn-Dürrn, stattfindet. Initiiert vom dortigen Obst- und Gartenbauverein wandte sich Bürgermeister Norman Tank (parteilos) an das Landratsamt und den Landschaftserhaltungsverband. Gemeinsam wurde in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde eine Mistelbekämpfungsaktion über drei Winterhalbjahre ins Leben gerufen. Die Projektkosten werden zwischen der Kommune, dem Landratsamt und dem Land Baden-Württemberg geteilt.

„Uns war klar, ein Appell an die Grundstückseigentümer reicht nicht“, so Bernhard Reisch vom Landwirtschaftsamt. „Da muss Geld auf den Tisch. Entweder als Anreiz für eigene Schnittmaßnahmen oder durch Übernahme der Kosten für eine professionelle Obstbaumpflege durch Fachwarte.“ Zuerst wurden auf der gesamten Gemarkung alle befallenen Bäume kartiert – insgesamt rund 600 Bäume auf etwa 250 Flurstücken. Dann habe die Gemeinde alle Eigentümer angeschrieben. Berichte in der Presse sowie eine Informationsveranstaltung trugen das Thema in die Öffentlichkeit. Der Obst- und Gartenbauverein fasste nach. Aktuell liege die Beteiligung dadurch bei 90 Prozent.

„Die hohe Akzeptanz hat uns selbst positiv überrascht und trägt entscheidend zum Projekterfolg bei“, freut sich Reisch. 80 Prozent der Eigentümer lassen durch Fachwarte schneiden. Insgesamt sind zehn Pflegeteams mit jeweils zwei Personen im Einsatz. Zwei der Teams besteigen auch hohe Pappeln und andere Laubbäume.

„Früher kannten wir Mistelbefall vor allem an Pappeln und Weiden. Heute sind auch andere Bäume betroffen. Vor allem Linden, Ahorn und Robinien“, so Reisch. Selbst innerorts an Straßen und auf Friedhöfen. Die Kommunen seien gefordert, den Erstbefall möglichst frühzeitig zu beseitigen. Und das bedeute, nicht nur die Misteln zu entfernen, sondern die Bäume auch auf mögliche Samenspuren abzusuchen. Der Schnitt werde anschließend zu Holzhackschnitzeln verarbeitet und energetisch verwertet.

Auch Rainer Oberacker, Vorsitzender des Bezirksvereins Hardt für Obstbau, Garten und Landschaft, zeigt sich besorgt. Zwar seien beispielsweise in Dettenheim die vereinseigenen Obstbäume gut gepflegt, aber an vielen anderen Bäumen finde sich starker Mistelbefall.

„Wir beteiligen uns zum zweiten Mal am landesweiten Baumschnitt-Förderprogramm“, so Oberacker. Innerhalb von fünf Jahren müssen die Bäume mindestens zweimal geschnitten werden. Im Winter habe der Verein wieder ausgeholfen, als ein privater Teilnehmer seine 16 Bäume nicht rechtzeitig schneiden konnte. Außerdem machen nicht alle Eigentümer von Streuobstwiesen bei dem Programm mit. Auch der Bauhof schaffe es nicht, die kommunalen Obstbäume regelmäßig zu pflegen. Die Kommune greife deshalb auf die Grünflächenpflege der gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft (Bequa) zurück.

Dass die Mistel unter Naturschutz stehe, sei ein Gerücht, sagt Oberacker. Zu Weihnachten verkaufe der Verein Misteln. So werden die Bäume gepflegt und gleichzeitig fließe etwas Geld in die Vereinskasse.