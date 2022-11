Der Klassiker sind freistehende Häuser am Ortsrand. Dort brechen die Täter vor allem über die Terrasse oder Fenster im Erdgeschoss ein. Ein beliebtes Ziel sind laut Ottwaska auch Mehrfamilienhäuser. Nach seiner Erfahrung geben sich Einbrecher an der Klingelanlage oft als Paketboten aus. So gelangen sie in die obersten, am wenigsten frequentierten Stockwerke, wo sie über die Tür in die Wohnung eindringen.