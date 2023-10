Ruth Ruppaner aus Linkenheim-Hochstetten gewinnt 20.000 Euro

Es ist ein unerwartet hoher Geldsegen für Ruth Ruppaner aus Linkenheim-Hochstetten: Im Finale des SKL Millionen-Events in Freiburg hat die 68-Jährige 20.000 Euro gewonnen. Das geht aus einer Pressemitteilung der SKL hervor.

20 Kandidatinnen und Kandidaten wurden dafür per Zufallsgenerator aus allen SKL-Losbesitzerinnen und -Losbesitzern ausgewählt. In vier Runden ging es dann einen ganzen Tag lang um den Hauptgewinn von einer Million Euro.

Die gelernte Restaurantfachfrau sei ohne große Erwartungen an den Ausgang in die vier Spielrunden gestartet, so die SKL. Seit über 20 Jahren schon spielt sie bei der SKL mit, erzählt sie im Gespräch mit dieser Redaktion. „Dass ich jetzt in den Lostopf gefallen bin, fand ich ganz toll.“

Ich hatte einen wirklich schönen Event-Tag und sehr viel Spaß. Ruth Ruppaner

SKL-Gewinnerin

Dass der ganz große Gewinn am Ende an einen anderen ging – nämlich an den jetzigen Neu-Millionär Hans H. aus Mannheim –, tat der Freude am Ende keinen Abbruch. „Ich hatte einen wirklich schönen Event-Tag und sehr viel Spaß“, sagt Ruppaner nach dem großen Finale.

Linkenheimerin kann sich in vier Runden gegen 18 Mitbewerber durchsetzen

Ruppaner hatte zuvor ein glückliches Händchen bewiesen und konnten sich in drei spannenden Spielen gegen die anderen Kandidatinnen und Kandidaten durchsetzen. Das Auftaktspiel des SKL Millionen-Events fand in der Universität Freiburg statt, heißt es in der Mitteilung weiter. Das rote SKL-Logo, das Ruppaner in die zweite Runde brachte, versteckte sich in ihrem persönlichen Exemplar des SKL Glücksatlas.

Im Oldtimerbus ging es dann weiter zur Traditionsbrauerei Ganter. Dort traten zwei Teams unter der Leitung der beiden SKL-Millionärinnen Vesna Vekic und Dagmar Schompeter-Munz gegeneinander an. Ruppaner zog mit dem Siegerteam „Dagmar“ ins Halbfinale ein. Dort fand sie unter der blitzenden Abdeckhaube mit der Nummer 3 ihr Finalticket.

Nach dem Finale überreichte ihr Glückspate Jörg Pilawa dann den Scheck über 20.000 Euro und gratulierte feierlich mit einem gemeinsamen Glas Champagner zum zweiten Platz.

Geschenk an sich selbst: Mit dem Gewinn soll es auf große Fahrt gehen

Was sie mit ihrem Gewinn machen möchte, das weiß Ruth Ruppaner auch schon: Zum einen möchte sie mit Freunden und Familie essen gehen, um den Gewinn zu feiern. Zum anderen sollen auch ihre Kinder etwas von dem unerwarteten Geldsegen abbekommen.

Sich selbst will die 68-Jährige auch noch einen Wunsch erfüllen. Eine Flusskreuzfahrt auf der Rhone, der Donau oder auf dem Rhein steht ganz oben auf ihrer Wunschliste – oder auch eine größere Kreuzfahrt. „Aber auf jeden Fall ins Warme“, so Ruppaner.

Eine Rheinschifffahrt ins Warme? Das könne man ja auch noch im Sommer machen. „Ich habe Geduld“, sagt Ruppaner mit einem Lachen. „Ich habe 20 Jahre darauf gewartet, da kommt es auf ein halbes Jahr nicht mehr an.“