Schlagzeuger aus Linkenheim-Hochstetten ist in ganz Europa unterwegs

Mit Dosen auf dem Dachboden seines Stiefvaters fängt alles an. Als Marcel Millot zwölf Jahre alt ist, baut er dort mit einem Nachbarsjungen ein Konstrukt, auf dem man trommeln kann. Das erregt die Aufmerksamkeit seines Stiefvaters. Er zeigt ihm etwas Besseres: Im Keller hat er ein altes Schlagzeug stehen und führt den Jungen an die ersten Rhythmen heran. Von da an lässt das Schlagzeug Millot nicht mehr los. Er macht das Trommeln zu seinem Beruf. Millot nimmt Unterricht, er erarbeitet sich aber auch viel selbst. 1993/94 schließt er sein Studium am Musicians Institute in Los Angeles mit Auszeichnung ab.

Der mittlerweile 58-jährige Musiker, der mit seiner Frau und ihren beiden Kindern in Linkenheim lebt, ist Schlagzeuger aus Leidenschaft. Seine ganze Familie habe ihn von Anfang an immer unterstützt und hinter ihm gestanden, so Millot. „Besonders in härteren Zeiten ist das mental von großer Bedeutung“, sagt er.

Im September ist er wieder in Linkenheim zu erleben

Über die Faszination des Schlagzeugs meint er: „Es macht die Musik lebendig. Durch diesen Groove rollt es einfach.“ Spiele ein Schlagzeuger einen guten Groove, zucke der Fuß des Zuhörers automatisch mit. „Das größte Glück beim Trommeln? Egal, wie beschissen vielleicht der Tag gelaufen ist – man geht leer auf die Bühne, der Schalter geht rum, der Kopf wird frei und man kommt wieder 100 Prozent aufgetankt von der Bühne runter.“ Das Schlagzeug sei eines der wenigen Instrumente, das in allen Frequenzbereichen etwas zu bieten habe.

Als Schlagzeuger ist Millot in ganz Europa unterwegs, in den USA oder im asiatischen Raum hat er noch nicht gespielt. Ein Highlight für ihn: Er durfte Nik Kershaw und Paul Young begleiten. Damit er in Form bleibt, übt der 58-Jährige mindestens eine Stunde lang täglich. Dabei versucht er, sich zu verbessern, neue Ideen zu kreieren oder etwas zu komponieren.

„Ich liebe es, wenn es nicht das Klassische ist, sondern auch seine Eigenheit hat“, sagt Millot, der sich musikalisch im Bereich Pop, Soul, Funk positioniert. „Ich versuche immer, mich über den Tellerrand herauszubewegen.“ Ursprünglich kommt der Schlagzeuger aus der Rock-Musik. In seiner Jugend war er Bands wie Deep Purple, Led Zeppelin oder Rush verhaftet.

Derzeit ist Millot dabei, sein erstes eigenes Album aufzunehmen. Voraussichtlich wird es Ende des Jahres erscheinen. Eigene Songs komponiert er auch mit seiner Band Nachtflug, die während der Pandemie gegründet wurde und beim Vor-Fest im vergangenen Jahr in Karlsruhe seine Premiere gab. „Wir haben eine Platte gemacht und bringen Song für Song raus“, sagt der Schlagzeuger. Ende des Jahres will die Band anfangen, die Songs live zu spielen.

Zudem ist Millot Mitglied in der Band Ira’s World und spielt seit etwa zehn Jahren in der Band Groove Incorporation. Mit seiner Coverband The News tritt er regelmäßig in Schwetzingen auf. Im vergangenen Jahr haben The News ein Open-Air-Konzert beim Baggersee in Linkenheim gegeben. „Das war ein unglaublicher Auftritt“, sagt Millot. „Die Leute, das Ambiente – es hat alles gepasst.“ Das soll es dieses Jahr wieder geben – der Termin ist am 9. September.