Hawaiihemd, näselnde Stimmlage und eine Pointe nach der nächsten: Wer ein Programm von Jürgen von der Lippe besucht, sollte Sinn für schwarzen Humor haben.

Sein Programm „Voll fett“ liefert eine breit gestreute Themenpalette von Alltagsbeobachtungen, untermalt von musikalischen Einlagen des Künstlers.

Von seinem Humor zeugt auch dieses Interview. Am 5. Februar 2023 gastiert Jürgen von der Lippe mit „Voll fett“ in Linkenheim-Hochstetten.

