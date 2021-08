In den Rheinauen treiben Scharen von blutsaugenden Plagegeistern die Menschen in die Flucht. In den Orten am Rhein beklagen viele Menschen eine in diesem Ausmaß lange nicht mehr erlebte Schnakenplage. Überschwemmungen und stehendes Wasser hatten Stechmücken in diesem Jahr ideale Brutmöglichkeiten beschert.

Petra Heindelt, die beim Damm in Alt-Dettenheim im alten „Löwen“ lebt, spricht von einer Lage wie zuletzt vor 45 Jahren.

„Wenn man raus geht, überfallen einen die Stechmücken auf der Straße. Man kann auf keine Wiese mehr gehen und müsste einen Helm und Handschuhe anziehen“, berichtet sie.