Hubschrauber im Einsatz

Suche nach Person im Wasser an Baggersee in Linkenheim bleibt ohne Ergebnis

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hat am Freitagabend am Baggersee Streitköpfle in Linkenheim nach einem mutmaßlich Ertrunkenen gesucht. Die Suche blieb jedoch ohne Ergebnis.