Für Holz- beziehungsweise Kaminöfen. Manche Menschen im Karlsruher Norden stellen sich zusätzlich einen solchen Ofen in die Wohnung, um so beispielsweise Gas zu sparen. Doch die Holzöfen haben nicht nur Vorteile. Der Qualm aus dem Schornstein kann für die Nachbarn ganz schön ärgerlich werden. Deswegen gibt es in vielen Neubaugebieten strenge Vorgaben für die Öfen und den Anbau der notwendigen Kamine am Haus.