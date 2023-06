Unbekannte rauben Baggersee-Kiosk in Linkenheim-Hochstetten aus

In den Kiosk am Baggersee in Linkenheim-Hochstetten sind bislang unbekannte Täter zwischen Montag und Dienstag sind eingedrungen. Die Polizei teilte mit, dass die Einbrecher die Tür zum Kiosk samt Vorhängeschlössern aufbrachen, um in das Innere zu gelangen. Anschließend entwendeten die Diebe Münzgeld aus einer Kasse sowie eine Lautsprecheranlage. Einen Lagercontainer neben dem Kiosk hebelten die Täter ebenfalls gewaltsam auf. Ob daraus etwas gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Diebstahl- und Sachschaden liegt im geschätzten dreistelligen Bereich.

Die Polizei bittet Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich telefonisch unter (07 21) 96 71 80 zu melden.