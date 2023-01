Unbekannter bricht in Firmengebäude in Linkenheim-Hochstetten ein

Ein Unbekannter hatte es am Montagabend auf eine Firma in Linkenheim-Hochstetten abgesehen. Er stahl Bargeld und hinterließ einen hohen Sachschaden.

Ein Unbekannter ist am Montag gegen 23.30 Uhr in ein Firmengebäude in Linkenheim-Hochstetten eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Täter von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Der Mann brach zunächst die seitliche Eingangstür der Firma in der Straße Römeräcker auf. Er durchsuchte mehrere Zimmer und stahl aus einer Geldkassette Bargeld.

Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt bittet um Zeugenhinweise.