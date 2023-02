Donnerstagnacht

Versuchte Erpressung: Zwei Männer brechen in Tankstelle in Linkenheim-Hochstetten ein

Nachdem sie am Donnerstag in Linkenheim-Hochstetten in eine Tankstelle eingebrochen sind, haben zwei Männer versucht einen 21-Jährigen zu überfallen. Dieser konnte flüchten und verständigte die Polizei.