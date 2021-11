Bei einem Unfall auf der B36 in Richtung Karlsruhe bei Leopoldshafen sind zwei Personen verletzt worden.

Der schwere Unfall auf der B36 zwischen Linkenheim-Hochstetten und Leopoldshafen in Richtung Karlsruhe ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr. Laut ersten Informationen der Polizei sind vermutlich ein Lkw und zwei Autos an dem Unfall beteiligt gewesen.

Zwei Personen wurden vor Ort in einem Rettungswagen behandelt. Wie schwer die Personen verletzt sind, ist noch unklar, so die Polizei auf Nachfrage.

Die B36 wurde im Bereich der Unfallstelle zwischen Linkenheim-Hochstetten und Leopoldshafen in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Diese Meldung wird aktualisiert.