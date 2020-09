Wo in Linkenheim die Jäger von Morgen ausgebildet werden

Mitten in einem Wohngebiet in Linkenheim, wo man es am wenigsten vermuten würde, verbirgt sich die Akademie „Hubertus Baden“. Diese hat gleich mehrere Ziele, erklärt Michael Geller, der die Einrichtung 2016 in weinseliger Laune mit Daniel Schütz, Sohn von Alt-Bürgermeister Waldemar Schütz, und seiner Tochter Melanie ins Leben rief.

„Wir drei sind alle begeisterte Jäger“, sagt Geller, dessen Tochter er schon im Alter von drei Jahren mit in den Wald genommen habe. Ein Ziel der Akademie ist denn auch, Interessierte gründlich und intensiv mit dem Handwerk und der Faszination Jagd vertraut zu machen.