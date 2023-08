Zum Pirate Beach Festival in Hochstetten werden 2.000 Fans erwartet

Deephouse, Progressive House, Techno und Tech House erschallen am 2. September am Baggersee Giesen in Hochstetten. Das Pirate Beach Festival ist angesagt.

Zum fünften Mal steigt das Pirate Beach Festival, das Electro-Event am Baggersee Giesen in Hochstetten. Auf zwei Floors erschallt Deephouse, Progressive House, Techno und Tech House.

Publikum aus der gesamten Region erwartet

Worauf sich die Gäste am Samstag, 2. September, einstellen können? „Auf jeden Fall auf eine gechillte Atmosphäre direkt am See, mitten in der Natur. Wir haben etliche hochkarätige DJs am Start“, sagt Nadir Saidi, der gemeinsam mit Norman Müller das Event jedes Jahr organisiert. Sie erwarten Publikum aus der gesamten Region Karlsruhe und der Pfalz.

Electric Hype nennt sich die Agentur der beiden Electro-Fans in Linkenheim-Hochstetten. Insgesamt 14 DJs respektive DJanes sind am Start. „Anna Reusch zählt zu den Headlinern“, erzählt Saidi. „Sie ist mittlerweile nach Norwegen ausgewandert, lebt auf einem Bauernhof und hat ihren ganz eigenen Techno-Stil. Oder Toni Rios. Er ist ein echtes Urgestein der Techno-Szene und stand einst noch mit Sven Väth an den Turntables. Das sind echte Highlights..“

Zum Line-up zählen unter anderem auch Felix Kröcher, der klassischen Festival-Techno auflegt oder Tomi & Kesh, die auch in Ibiza arbeiten. „Sie sind alle auf der Stage eins am Start. Wir haben aber noch etliches mehr. Beispielsweise Dysfaction aus Berlin oder Jovanni Cimino, um nur einige zu nennen“, so Nadir Saidi, der selbst unter dem Namen „Le Filou“ an den Turntables steht.

Während Saidi für Booking und Technik des Electro-Events zuständig ist, kümmert sich Norman Müller in erster Linie um Produktion und Aufbau. Eigentlich beginne direkt nach dem sommerlichen Event jeweils die Planung für das nächste Pirate Beach. „Die heiße Phase startet dann in etwa ein halbes Jahr vor der Veranstaltung“, so Saidi.

Auch bei Regen findet das Pirate Beach Festival in Hochstetten

Selbstredend sind die Planungen vom Wetter abhängig. Aber selbst wenn es regnen sollte, findet das Event statt. Kurzfristige Überdachungen seien möglich, sagt der 41-Jährige. Und gebadet werden kann auch.

„Wir sind dem Anglerverein extrem dankbar, dass wir Location und Räumlichkeiten bekommen. Das hat hier schon eine besondere Atmosphäre. Die Unterstützung vom Verein ist klasse“, fügt der beruflich als IT-Netzwerker tätige Veranstalter, Labelbetreiber und DJ in Personalunion hinzu.

Fans minimalistischer Beats erwarten satte 14 Stunden Tech House – von 11 bis 1 Uhr nachts – inklusive fetter Basswellen und dynamischer Soundfluten. „Am besten ist natürlich, wenn alle mit einem breiten Grinsen nach Hause gehen. Dann wissen wir, dass wir einen guten Job gemacht haben“, so der Veranstalter.

Essensstände und Kiosk am See

Normalerweise würde man dieses Jahr die fünfte Auflage feiern. Doch einmal musste das Open-Air-Festival der Pandemie weichen. Am Baggerseestrand wird es Essensstände, Kiosk und Merchandise geben.

Bisher laufe der Vorverkauf gut, sagt Saidi. „Das zieht einige Tage vorher in der Regel dann noch mal an, wenn die Leute sehen, dass es sonniges Wetter gibt.“ Tickets sind sowohl über die Homepage als auch an Vorverkaufsstellen in der Region erhältlich. Die Organisatoren rechnen mit rund 2.000 Besuchern und Besucherinnen.