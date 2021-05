Zwölfjähriger aus Linkenheim-Hochstetten ist Schüler-Baseballnationspieler

Der Sechstklässler Jayme Warlies aus Linkenheim-Hochstetten hatte 2020 seinen ersten Auftritt in der deutschen Baseball-Schülernationalmannschaft. Mit acht Jahren war er schon in der baden-württembergische Länderauswahl mit Länderpokalturnieren auf Bundesebene in Bonn.

In Deutschland gibt es tatsächlich eine Baseball-Nationalmannschaft. Das verwundert nicht wenige Leute. In der Eggensteiner Gemeinschaftsschule ist das jedoch sehr präsent. Denn sie hat mit Jayme Warlies aus Linkenheim-Hochstetten ein Mitglied der Schülernationalmannschaft in ihren Reihen.

„Wir sind mächtig stolz auf unsere kleine Berühmtheit“, bringt es Lehrerin Sabine Neck auf den Punkt. „Wir wollten natürlich ganz genau wissen, wie es dazu kam, als die Bitte des Nationaltrainers für eine Freistellung für ein internationales Turnier einging“, betont sie. Jayme wurde darin als einer der besten deutschen Nachwuchsspieler charakterisiert, der wegen seiner herausragenden Leistungen berufen worden sei.

Der Sechstklässler hatte nach erfolgreichen Talentsichtungen und Leistungstest 2020 seinen ersten Auftritt im Team in Barcelona. Zuvor berief man ihn bereits mit acht Jahren in die baden-württembergische Länderauswahl mit Länderpokalturnieren auf Bundesebene in Bonn.