Linkenheimer Schülerinnen für Zeitungsartikel ausgezeichnet

Urkunden, ein Preisgeld und Gutscheine gab es für gleich zwei Texte der Klasse 9b der Realschule Linkenheim, die sich am Projekt „Zeitung in der Schule“ der BNN beteiligt hat.

Kurz vor den Sommerferien schaut noch einmal die Zeitung an der Realschule Linkenheim vorbei. Wofür? Um der Klasse 9b die Urkunden und einen Gutschein überreichen zu können für die Teilnahme am Projekt „Zeitung in der Schule“. Die Schüler hatten sich beteiligt an dem jährlich wiederkehrenden Projekt der Badischen Neuesten Nachrichten, um jungen Menschen Journalismus und Zeitung näherzubringen.

Mitten im Grünen, im idyllischen Schulgarten, wurden die Schüler für ihre Arbeit belohnt. Und die konnte sich sehen lassen, denn nicht nur eine, sondern zwei Urkunden hatte der Redakteur dabei, die er den erfolgreichen Autorinnen übergeben konnte. Keine Selbstverständlichkeit und das buchstäbliche Zeugnis für eine gute Arbeit.

Darüber hinaus gab es 200 Euro – 100 Euro pro Urkunde – und einen Gutschein für einen Workshop des Medienkompetenzteams in Karlsruhe. Der Verein aus der Fächerstadt hat zum Ziel, die Erfahrungen der dort tätigen Profis mit der Onlinewelt an junge Menschen weiterzugeben. Die sind zwar fit im Onlinebereich, aber stehen wie alle anderen auch vor der Herausforderung, echte Nachrichten von „Fake News“ zu unterscheiden.

Schulrektor hebt Nutzen eines Medienkompetenz-Workshops hervor

Schulrektor Alexander Häusler zeigte sich dementsprechend auch überzeugt vom großen Nutzen, den die Teilnahme an einem solchen Workshop mit sich bringen würde, gerade für junge Menschen, die viel Online unterwegs sind.

Und was passiert mit dem Geld? Klassenlehrerin Ingeborg Erne wirft schon mal einen Blick nach vorne, wenn im kommenden Schuljahr die Klasse nach Berlin fahren wird: „Dort werden wir das Geld sicher gut verwenden können.“

Wofür gab es nun die Urkunden? Die Schülerin Mia Radic hat in einem einfühlsamen Interview unter dem Titel „Putin wird nicht kampflos aufgeben“ das Gespräch zwischen einer Russin und einer Ukrainerin gesucht. Im Telefongespräch lässt Radic die beiden über ihre Sorgen und Ängste sprechen – auch, dass der Krieg noch lange anhalten wird.

Alicia Forst spielt in zwei Vereinen Fußball – bei der Mädchenmannschaft des FV Fortuna Kirchfeld und bei den Jungs des FV Linkenheim. Über diese Erfahrung schreibt die Neuntklässlerin in ihrem Text „Fußball in zwei Welten“. Seit elf Jahren kickt Alicia. Auf die Frage nach ihrer Wochenendbeschäftigung weiß sie vor allem eine Antwort: „Fußballspielen, was denn sonst?“

