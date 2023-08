Lkw-Maut: Unternehmer aus Stutensee kritisiert Pläne der Regierung

Die Bundesregierung sieht im Entwurf eines „Dritten Gesetzes zur Änderung mautrechtlicher Vorschriften“ vor, ab Dezember 2023 einen weiteren Mautteilsatz für Kosten der verkehrsbedingten CO 2 -Emissionen einzuführen. Außerdem soll die Gewichtsgrenze für die Mautpflicht ab dem zweiten Halbjahr 2024 auf 3,5 Tonnen abgesenkt werden. Das Bundesverkehrsministerium schätzt, dass angesichts der neuen Mautsätze sowie der Einbindung kleinerer Lkw die Mauteinnahmen von 7,4 Milliarden Euro im Jahr 2022 auf knapp 16,5 Milliarden Euro im Jahr 2027 steigen werden.

Verdopplung befürchtet

Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) reagierte auf die drastische Lkw-Maut-Erhöhung, die quasi einer Verdoppelung gleichkäme, mit der nach eigenen Angaben „größten Medienkampagne seit einem Jahrzehnt“: „Mit dieser Mauterhöhung kommen die deutschen Transportunternehmen nicht über den Berg.“ Es sollten nicht nur die wirtschaftlichen Auswirkungen der jährlichen Zusatzbelastungen von 7,6 Milliarden Euro aufgezeigt werden, so der Verband. Es sollte auch die Öffentlichkeit darüber informiert werden, wie unverzichtbar die Tätigkeit der rund um die Uhr arbeitenden Beschäftigten der deutschen Transportunternehmen und Speditionen für die tägliche Versorgung von Bevölkerung und Wirtschaft mit dem Lebensnotwendigsten ist.

Auch im Norden von Karlsruhe ist die Empörung in der Branche enorm. Für Alexander Meinzer, Geschäftsführer der Firma Mahler-Transporte in Stutensee-Friedrichstal, stellt dies ein „sehr brisantes Thema“ dar. „Für uns wird die Erhöhung von etwa 18 auf 34 Cent pro Kilometer auf fast allen von uns befahrenen Straßen eine erhebliche Kostensteigerung verursachen“, erklärt er. Da die Fahrzeuge seines Betriebs allesamt im 40-Tonnen-Bereich liegen und somit über fünf Achsen verfügen und das Mautentgelt sich neben der Abgasnorm weiter nach der Achsenanzahl der Fahrzeuge, also des Gesamtzugs aus Sattelzugmaschine und Auflieger richte, seien sie besonders betroffen.

Wir als Logistiker können und werden diese Steigerung nicht tragen. Alexander Meinzer

Mahler-Transporte Stutensee

„Wir als Logistiker können und werden diese Steigerung nicht tragen, da die Gewinnmargen im Bereich Transportlogistik schlicht und ergreifend viel zu gering sind“, so Meinzer weiter. „Daher werden wir diese Kostensteigerungen eins zu eins an unsere Kunden weiterreichen müssen.“

Die Maut vergleicht er mit der Mehrwertsteuer. Auf beide Kostenanteile haben die Transportunternehmen keinen Einfluss. Deshalb werden sie in den Verträgen separat als variable Kosten ausgewiesen. So wie bei der Mehrwertsteuer als Endverbrauchersteuer werde auch bei der Maut schlussendlich der Endverbraucher die erhöhten Kosten zu tragen haben.

Desaster für das Verkehrsgewerbe befürchtet

Weiterhin weist Meinzer darauf hin, dass sich sein Unternehmen im Silo- und Tankwagenbereich mit 40 Tonnen Gesamtnutzlast bewegt. „Hier sind Alternativen zum Dieselmotor nicht einmal in Aussicht.“ Denn mit dem hohen Gesamtgewicht seien die Reichweiten der Fahrzeuge nicht einmal annähernd dort, wo es interessant wäre, über Elektro-Lkw nachzudenken. Zudem bliebe dann auch die Frage, woher und über welches Netz dieser immens hohe Strombedarf bezogen werden sollte, gäbe es einen alternativen elektronischen Antrieb.

Noch drastischer drückt sich Frank Knobloch von Knobloch Spedition und Logistik in Eggenstein-Leopoldshafen aus: „Die geplante Mauterhöhung ist für das deutsche Verkehrsgewerbe ein Desaster.“ Er sieht darin eine versteckte Subventionierung des Mitbewerbers Deutsche Bahn, „unter dem Deckmantel des Klimaschutzes“. Dabei werde gezielt vernachlässigt, dass 85 Prozent der Gütermenge in Deutschland von Lkw-Unternehmen transportiert würden.

Wettbewerbsfähigkeit ist in Gefahr

Seiner Ansicht nach ließen sich weitere Preiserhöhungen nur schwer bei den Auftraggebern seines Unternehmens durchsetzen, da diese andernfalls ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit verlören. Insbesondere befürchtet er einen Kundenverlust sowie einen vermehrten Abbau von Fuhrpark-Kapazitäten und Arbeitsplätzen. Für die nationale Wirtschaft sieht Knobloch den Marktanteil deutscher Transportunternehmen, besonders aus dem mittelständischen Bereich, weiter sinken. Außerdem drohe noch mehr Sozial-Dumping durch illegale Kabotage-Praktiken, das heißt das Erbringen von Transportdienstleistungen durch ein ausländisches Verkehrsunternehmen.