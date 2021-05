Aufatmen bei Hoteliers und Gastwirten in den Gemeinden nördlich von Karlsruhe: Am Wochenende strömten bereits zahlreiche Gäste in die Biergärten und Gaststätten, die seit dem 22. Mai im Landkreis Karlsruhe wieder öffnen durften. Das tun allerdings noch nicht alle Betriebe in der Hardt, mancher Wirt will noch die Entwicklung abwarten. Auch Hoteliers freuen sich über die Lockerungen, durften sie bislang doch nur Geschäftsreisende beherbergen und mussten ihre Restaurants geschlossen halten.

Seit Montag gelten weitere Lockerungen, nachdem am Sonntag im Landkreis die 7-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 50 am fünften Tag in Folge unterschritten hat. „Wir freuen uns sehr über diese Entwicklung“, bringt Daniel Ohl, Sprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), die Ansicht der meisten seiner gut 12.000 Mitglieder auf den Punkt.

Wie viele Betriebe aufgrund der massiven Einnahmeverluste durch die Corona-Pandemie schließen mussten, könne er nicht beziffern. Ohl: „Es sind sicher einige.“ Die staatlichen Hilfen hätten wiederum vielen Betrieben geholfen, über die Runden zu kommen.