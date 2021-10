Streit um Aserbaidschan und Laschet

Machtkampf bei Karlsruher CDU: Axel E. Fischer torpediert Wiederwahl von Kreischef Caspary

An der Basis der Karlsruher CDU brodelt es: Mitglieder geben Präsidiumsmitglied Daniel Caspary eine Mitschuld an der Wahlniederlage im Bund und stellen ihn als Kreisvorsitzenden in Frage. Werden jetzt alte Rechnungen beglichen?