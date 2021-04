Manch kleines Tier stoppt in der Hardt ein großes Bauprojekt

Um die grassierende Wohnungsnot in den Griff zu bekommen und der riesigen Nachfrage im Speckgürtel von Karlsruhe etwas entgegenzusetzen, haben viele Hardt-Gemeinden in den vergangenen Jahren an den Ortsrändern neue Baugebiete ausgewiesen. Inzwischen fahren die Kommunen eine andere Politik – sie entwickeln lieber Brachflächen innerhalb der Ortsetter.

„Verdichtung im Innenbereich“ heißt das Schlagwort. Das geschieht etwa in Stutensee mit dem „Wohnpark Mittendrin“ oder bei der „Neuen Mitte“ in Graben-Neudorf. Beispiele für Verdichtung im Innenbereich finden sich im Pfinztaler Ortsteil Söllingen oder im Gebiet An der Bahn in Linkenheim, um zwei Beispiele zu nennen.

Egal, ob im Ort oder auf der grünen Wiese – die Kommunen haben mit zahlreichen Hindernissen zu kämpfen, wollen sie neuen Wohnraum schaffen. Da ist zum einen die Umlegung von Flächen, also der Ausgleich. Das geschehe meist mit privaten Verfahren. „Der Nachteil ist aber“, berichtet Linkenheim-Hochstettens Bürgermeister Michael Möslang (CDU), „dass das lange dauert, bis sich alle Grundstückseigentümer einig sind.“