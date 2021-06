Maskenpflicht am Ofen macht Bäckern im Karlsruher Norden zu schaffen

Mit Umsatzrückgängen hatten Bäckereien kaum zu kämpfen. Sie haben sich auf die veränderten Kundenwünsche in der Pandemie eingestellt. Doch ein Aspekt hat die Arbeit der Bäcker deutlich mühsamer gemacht.

Während Hotellerie und Gastronomie während der Pandemie bekanntlich die Türen schließen mussten, hatten und haben die Bäckereien weiter für ihre Kunden geöffnet. Schließlich zählen die Betriebe zur systemrelevanten Gruppe. Wie fast alle Geschäfte mussten sie sich während der Corona-Krise ein bisschen neu erfinden: ein Hygiene-Konzept umsetzen, das Café in der Bäckerei – falls vorhanden – schließen, das Sortiment auf die Kundenwünsche im Lockdown spezifizieren.

Aber, und das ist der einhellige Tenor der befragten Bäckereien in den Gemeinden nördlich von Karlsruhe: Man sei mit einem blauen Auge davongekommen. Von Umsatzrückgängen ist nirgendwo die Rede. Vor der Bäckerei Konditorei Lang in Linkenheim wartet am Morgen geduldig eine lange Schlange vor dem Betrieb.

Belieferung von Festen und Events fällt weg