Der Einzelhandel stöhnt unter dem Lockdown. Der Versandhandel boomt. Die Kunden bestellen zum großen Teil im Internet, was sie brauchen. Oft stellt sich heraus, dass die Jacke zu groß, die Schuhe zu klein oder das Buch beschädigt ist. Also zurück in den Karton und weggeschickt. Wie erleben Lieferdienste wie DHL oder Hermes derzeit das Kundenverhalten? Geben die Menschen in der Pandemie mehr Sendungen zurück als früher?

Die junge Frau holt ein größeres Paket aus dem Anhänger ihres Fahrrads. Eine Retoure, die sie in der Poststelle in Eggenstein aufgeben will? „Nein“, erklärt Simone, die ihren Nachnamen für sich behalten möchte: „Ich verschicke etwas, das ich über ein Internetportal verkauft habe.“

Ab und zu sende sie etwas zurück. Bestellungen übers Netz seien hilfreich bei Corona und wenn man Kinder habe. „Ich bin ja froh, dass es in Eggenstein wieder eine Post gibt“, meint sie noch, während sie ihren dreijährigen Sohn Emil ermahnt, auf der Holzbank vor dem Laden zu warten, bis sie wieder rauskommt.