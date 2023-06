Mit diesen Festen startet der Karlsruher Norden in die Open-Air-Saison

Vom Straßenfest bis zum Ortsjubiläum: Mit diesen Highlights starten die Kommunen in der Hardt in die Festsaison des Sommers.

Bei steigenden Temperaturen beginnt die traditionelle Open-Air-Festsaison. Ob Dorffest, Straßenfest oder Musikfestival, wir haben einen Blick in die Veranstaltungskalender der Gemeinden im nördlichen Landkreis Karlsruhe geworfen, wo in den nächsten Monaten viel gefeiert wird.

Mit einem zweitägigen Festwochenende mit buntem Programm für Groß und Klein feiert Büchig in Stutensee vom 17. bis 18. Juni sein 650-jähriges Bestehen. Es gibt Live-Musik, Spiel und Spaß organisiert von den Vereinen, die auch die kulinarische Verpflegung vor Ort übernehmen. Einer der Höhepunkte wird der historische 650-Meter-Freizeitlauf am Sonntag.

Vom 24. bis 25. Juni findet zum 22. Mal das Straßenfest in der Hauptstraße von Eggenstein-Leopoldshafen statt. Es startet am 24. Juni mit einem Festumzug. Der Festbetrieb des ersten Tags endet um 1 Uhr. Am Sonntag geht es von 11 bis 24 Uhr weiter, um 23 Uhr gibt es ein Feuerwerk.

Am 8. und 9. Juli veranstalten die Wassersportfreunde ihr Seefest am Baggersee Fuchs & Groß mit Sechser-Kanadierrennen, einem Beachvolleyball-Turnier und einer Beachparty.

Linkenheimer Dorffest wird wieder begangen

Am 8. und 9. Juli steht nach der coronabedingten Zwangspause erstmals wieder das Linkenheimer Dorffest auf dem Rathausplatz an, das dort alle zwei Jahre unter reger Vereinsbeteiligung gefeiert wird. So laden etwa die Kungelhexen am Samstag ab 17 Uhr zur Malle-Party mit DJ Micha.

Am 15. und 16. Juli feiert die Feuerwehr in Graben-Neudorf 150-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumswochenende auf dem Waliser Platz. Die Kollegen der Abteilung Rußheim können ebenfalls auf 150 Jahre im Brandeinsatz zurückblicken und feiern dies auch ganztägig am 24. und 25. Juni beim Feuerwehrhaus Rußheim.

Ein Highlight im Sommer ist in Weingarten das Wein- und Straßenfest vom 14. bis 16. Juli. Dabei können auch die Gäste die neue Weinkönigin wählen.

Zum Familienwochenende mit Sport und Spiel lädt die Gemeinde Walzbachtal am 23. und 25. Juni ein.

Sportlich, mit zahlreichen Mitmachaktionen geht es beim dreitägigen Sommerfest des TV Liedolsheim zu, mit einem abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt bei reichhaltiger Verpflegung vom 1. bis 3. Juli auf dem Vereinsgelände im Hopfenweg.

Drei Tage, vom 8. bis 10. Juli., feiert der Kleintierzüchterverein Liedolsheim auf seinem Gelände das traditionelle Hähnchenfest.

Musikalische Newcomer und etablierte Bands spielen beim 13. Sunny Side Open Air Festival, das am 28. und 29. Juli, organisiert vom MV-Hart an der Kartbahn in Liedolsheim stattfindet.

Alle nichtaktiven Tennisspieler können beim Ortsturnier des Tennisclubs Schwarzweiß Rußheim am 14. und 15. Juli auf der Tennisanlage an den Start gehen. Am Freitag ab 20.30 Uhr gibt es zudem Party mit DJ Mehner.