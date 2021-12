In der Musikschule Hardt heißt es wieder einmal: Vorbereitung auf den Online-Unterricht. Das ist mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, denn es liegt nicht in der Natur der Sache, Instrumentalunterricht zu digitalisieren.

Jutta Braun-Wingert, Leiterin der Musikschule, erklärt, als Mensch mit Personalverantwortung spreche sie sich für eine einheitliche Regel aus: „Ich habe entschieden: Wer nicht geimpft ist, hat keinen Zutritt.“

So bildet die digitale Vermittlung eine Notlösung. „Das ist nicht so optimal“, gibt Frol Golivets zu verstehen. Er unterrichtet Saxofon und Klarinette. Sein Kollege Gerhard Kreuz, Lehrer für Schlagzeug und Percussion, berichtet aus Erfahrung: „Ein Sieben- bis Achtjähriger ist nicht konzentriert.“

Was nicht wundert, wenn man bedenkt, dass die Aufmerksamkeit zusätzlich auf den Bildschirm zu richten ist. Außerdem bedeute der Online-Unterricht Einbußen: „Ein Ensemble ist schwer zu realisieren.“

Digitaler Unterricht ist eine Herausforderung für Kinder

„Mir persönlich fehlen die Auftritte“, sagt Miyabi Maegawa. „Und zwar nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Man verliert das Streben nach einem Ziel dauerhaft. Es wurde alles abgesagt. Das ist frustrierend.“

Wie soll es funktionieren, über den Bildschirm Noten zu lernen? Miyabi Maegawa, Musiklehrerin

Maegawa wurde in Tokio und an der Karlsruher Hochschule für Musik zur Pianistin ausgebildet und wirkt zusätzlich als Klavierlehrerin. In dieser Funktion weist sie auf einen weiteren Punkt hin: „Wie soll es funktionieren, über den Bildschirm Noten zu lernen?“

Sie beschreibt die Hürde: „Am Monitor zu zeigen, wo wir gerade stehen, in welcher Zeile und in welchem Takt“ – das sei so umständlich wie unverständlich für die Grundschulkinder. Nach ein paar Wochen gäben sie auf, vor allem in Familien, in denen die Unterstützung durch die Eltern fehle. „Leider sind einige Schüler durch die Pandemie abgesprungen.“

Lehrer fürchten, dass die Musikschulen wegen Corona wieder geschlossen werden

„Durch die Pandemie haben wir etwa 25 Prozent weniger Schüler als vorher“, bestätigt Jutta Braun-Wingert als Leiterin der Musikschule Hardt. Christina Beschütz, die Schüler, Lehrer, Orte und Zeiten koordiniert, ergänzt: „Es war ganz arg schlimm.“

Im Jahr 1850 beschrieb der Komponist Robert Schumann in seinen Aphorismen die Rolle des Musiklehrers so: „Licht senden in die Tiefe des menschlichen Herzens – des Künstlers Beruf!“ Schumann ist der Lieblingsmusiker von Miyabi Maegawa. Noch darf sie sich mit ihren Klavierschülern treffen, sie bangt aber um die Zukunft. „Wir fürchten die ganze Zeit, dass die Musikschule wieder zugemacht werden muss. So haben wir keine Zukunft.“

Die Musiklehrer an der Musikschule Hardt sind freie Mitarbeiter und unterhalten in der Regel weitere Engagements, um ihre Existenz zu sichern. Nach knapp zwei Jahren Anstrengung sind die Kraftquellen der Musiklehrer erschöpft, sagt Maegawa. Die häufigen Verschärfungen und Einschränkungen bis hin zur völligen Schließung zermürben.

Doch Jutta Braun-Wingert, die Leiterin der Musikschule Hardt, gibt sich zuversichtlich: „Ausschließlich digital unterrichtet wird nur dann, wenn der Präsenzunterricht erneut und allgemein untersagt wäre, was – hoffentlich – nicht mehr eintritt.“

Übrigens: Um in den Genuss live gespielter musikalischer Raritäten zu kommen, lohnt ein Besuch des Karlsruher Stummfilmfestivals im Januar. Auch hier wirken Lehrer der Musikschule Hardt mit. Alle Infos unter www.stummfilmfestival-karlsruhe.de