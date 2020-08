Nicht jeder Urlaubsheimkehrer aus der Hardt meldet sich beim Amt zurück

Die Zahl der Neuinfektionen mit COVID-19 ist im Landkreis Karlsruhe und auch in der Hardt wieder steigend. Wie Landrat Christoph Schnaudigel jüngst erklärte, stünden „von den letzten 100 Neuinfektionen der vergangenen Tage nahezu alle in direktem oder indirektem Zusammenhang mit Reiserückkehrern“.

Unter den Herkunftsländern stünden derzeit der Kosovo und Kroatien an erster Stelle, es sei daher absolut richtig, dass das Robert-Koch-Institut jetzt zumindest einige Regionen in Kroatien zum Risikogebiet erklärt habe, so der Landrat weiter.

Seien in der Anfangszeit der Pandemie ein Großteil der Neuinfektionen auf Fälle in Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheime zurückzuführen gewesen, spricht das Gesundheitsamt des Landkreises nun von einer erhöhten Infektionszahl bei jüngeren Menschen. Es sei zu befürchten, dass sich die Infektionen aus den Urlaubsgebieten im Familien- und Freundeskreis weiterverbreiten könnten.

Aus diesem Grund gelte die Verordnung des Landes, dass man sich nach Einreise aus einem Risikogebiet „unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach Einreise ständig dort abzusondern hat.“

Mehrheit der Reiserückkehrer aus Stutensee kam aus Spanien

Fast alle Kommunen im Landkreis Karlsruhe, darunter auch die in der Hardt, verweisen inzwischen auf ihren Homepages auf den Antritt der häuslichen Quarantäne sowie der Verpflichtung für Reiserückkehrer, sich „unverzüglich” beim Ordnungsamt der jeweiligen Stadt oder Gemeinde zu melden.

In der Großen Kreisstadt Stutensee haben sich in den vergangenen vier Wochen insgesamt 14 Personen als Rückkehrer aus Risikogebieten beim Ordnungsamt gemeldet, teilt Lukas Lang, Sprecher der Stadt, auf BNN-Anfrage mit. Die Mehrheit der Reiserückkehrer sei dabei aus dem spanischen Festland gekommen.

Die Rückkehrer seien durch das Ordnungsamt über die angeordnete Quarantäne und die Testpflicht informiert und detailliert darüber aufgeklärt worden, wie sie sich in Quarantäne verhalten müssten. Das Ordnungsamt überprüfe die Einhaltung stichprobenartig und hebe nach Vorlage eines negativen Testergebnisses die Quarantäne umgehend wieder auf.

Etwa 30 Rückmeldungen pro Tag laufen im Schnitt im Rathaus Eggenstein-Leopoldshafen auf, berichtet Ordnungsamtsleiter Philipp Jänicke. Viele Rückreisende kämen aus Kroatien, das vor kurzem ja noch kein Risikogebiet gewesen sei, aber auch aus der Türkei und aus Rumänien.

Befreiung von der Quarantäne durch negatives Testergebnis

Wer während der vorgeschriebenen Quarantäne ein negatives Testergebnis vorlegen kann, erhält eine Bestätigung des Ordnungsamts und ist von der Quarantäne befreit, erklärt Jänicke, der gleichzeitig auf eine Lücke im System hinweist: „Wir bekommen ja nur die Aussteigekarten bei Flugpassagieren oder Bahnreisenden. Aber wer mit dem Auto aus Spanien über Frankreich einreist, wird nicht kontrolliert.”

Überschaubar ist die Zahl der Reiserückkehrer in Linkenheim-Hochstetten: Seit der Neuregelung vom 8. August, wonach Einreisende aus Risikogebieten zu einem Corona-Test verpflichtet sind, habe es 18 Rückmeldungen beim Ordnungsamt gegeben, berichtet dessen Leiter Steven Höhne. Indes: Das Gesundheitsamt übermittelt die „Aussteigekarten” an die Gemeinde, doch nicht alle Rückreisenden wüssten, dass sie sich dennoch beim Ordnungsamt melden müssen.

„Wir haben da auch beim ein oder anderen nachgehakt”, sagt Höhne. Und es gebe auch Bürger, die mit dem Auto aus Spanien zurückgekommen seien, sich aber nicht gemeldet hätten. „Da haben wir keine Möglichkeit, die zu überprüfen.” Die meisten Rückkehrer machten den vorgeschriebenen Test, manche auch weitere. Dass es in der Gemeinde aktuell einen positiv Getesteten gebe, bestätigt der Amtschef. Er könne allerdings nicht mit Sicherheit sagen, ob es sich dabei um einen Reiserückkehrer handele, so Höhne.

Dreiköpfiges Team überprüft Reiserückkehrer-Unterlagen in Weingarten

Für Patrick Nagel, Leiter des Ordnungsamtes der Gemeinde Weingarten, ist das Problem, dass „an den Flughäfen eine ganz schlechte Kommunikation stattfindet”. Bei den ausgeteilten Aussteigekarten handele es sich größtenteils um „vollgekritzelte Zettel”, oft von Leuten ausgefüllt, die der deutschen Sprache nicht unbedingt mächtig seien.

Aus diesem Grund habe man im Weingartener Rathaus ein dreiköpfiges Team gebildet, das die Unterlagen und die Testergebnisse überprüft und die Leute dann gegebenenfalls aus der Quarantäne holt. Es gebe indes auch Kandidaten, die sich „selbst aus der Quarantäne entlassen und einfach wieder arbeiten gehen”, beklagt Nagel.

Seit vier Wochen hätten sich 60 Personen gemeldet, die in Risikogebieten Urlaub gemacht hätten, allein 45 seit vergangenem Mittwoch. In Weingarten gebe es aktuell fünf Covid-19-Fälle, bestätigt der Ordnungsamtsleiter. Er gehe davon aus, dass darunter auch Reiserückkehrer aus Risikogebieten seien, könne es aber nicht hundertprozentig bestätigen. „Ich kann nur immer wieder an die Vernunft der Leute appellieren, nicht in bestimmte Länder zu reisen”, so Nagel. „Ein Jahr mal nicht in Urlaub zu fahren, bringt sicherlich keinen um.”