Sie ist zurück: Nicole gibt emotionales Konzert in Linkenheim-Hochstetten

„Ich bin zurück“ heißt das aktuelle Album von Sängerin Nicole. In Linkenheim-Hochstetten stellte sie ihre neuen Songs vor.

Der Abend beginnt gleich mit dem Titelsong, den ihr Heinz Rudolf Kunze auf den Leib geschrieben hat. Betrachtet man ihre Lebensgeschichte, ließe sich ihre Situation nicht besser umschreiben: „Ich bin zurück, ab jetzt zählt jeder Augenblick“ – den Fokus also auf das richten, was wirklich wichtig ist.

Ich bin zurück von einer langen Reise und unendlich glücklich, wieder auf der Bühne zu stehen. Nicole

Sängerin

Und so begrüßt sie auch ihre Fans im Bürgerhaus: „Ich bin zurück von einer langen Reise und unendlich glücklich, wieder auf der Bühne zu stehen und für euch da zu sein.“ Ihre überstandene Krebserkrankung braucht sie erst gar nicht zu erwähnen, man spürt auch so die herzliche Atmosphäre zwischen Künstlerin und Zuhörer.

Gleich mit den ersten Tönen zieht die Schlager-Ikone das Publikum in ihren Bann. Ihre Ausstrahlung und Bühnenpräsenz, Stimmgewalt, Präzision und Facettenreichtum begeistern wie eh und je. Begleitet wird sie von einer bestens aufgelegten und sehr variabel agierenden vierköpfigen Band.

Auch ihre größten Erfolge lässt Nicole im Bürgerhaus erklingen

Das Programm enthält neben neuen Titeln auch die größten Erfolge ihrer schon vier Jahrzehnte andauernden Karriere. Dazu erzählt sie immer wieder Anekdoten aus ihrem Leben. Zum Beispiel bei „Soley, Soley, Soley“, wo ihre Leidenschaft für die afrikanische Kultur herrührt. Oder wie sie bei einer Einladung in die DDR drei Jahre vor dem Mauerfall eine Inhaftierung riskierte, indem sie den von allen geliebten „Papillon“ sang, obwohl er viele von der Staatsführung verbotene Worte enthielt. „Die Menschen hätten nicht darauf verzichten wollen, und es ist ja alles gut gegangen“, erinnert sie sich.

Bei „So viele Lieder sind in mir“ demonstriert sie ihre Vielfalt im Ausdruck. „Auf Englisch klingt es gleich wie ein Popsong, und auf Französisch wie ein anspruchsvolles Chanson“, erklärt sie selbst auf launige Weise. Überhaupt prägen Kontraste den Programmablauf. Auf „Ein leises Lied in einer lauten Zeit“ folgt eine Reihe stimmungsvoller Popsongs. Und natürlich darf „Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund“ nicht fehlen.

„Ein bisschen Frieden“ hat Nicole ins Russische übersetzen lassen

Am Ende des Abends lässt die Sängerin den größten Tag ihres Künstlerlebens nochmal Revue passieren, den 24. April 1982. Für eine 17-jährige Schülerin aus dem Saarland ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Sie hat für Deutschland den ersten Sieg beim Grand Prix geholt. Mit „Ein bisschen Frieden“ hat sie den Nerv der Zeit des Kalten Krieges getroffen und 750 Millionen Menschen aus dem Herzen gesungen.

Auch nach 41 Jahren hat das Lied nichts von seiner Brisanz eingebüßt. Aus aktuellem Anlass hat sie es nach sieben Sprachen zuvor nun auch ins Russische übersetzen lassen. In der Hoffnung, einen „gewissen Herrn“ damit zu erreichen – bisher leider ohne Reaktion.

Euphorischer Applaus am Schluss des Konzerts

Als emotionaler Höhepunkt – schon längst sitzt kaum noch jemand im Saal – wird ihr schließlich die legendäre weiße Gitarre gereicht. Der euphorische Applaus steigert sich nochmals.

Zu Beginn des Konzerts hat Nicole den Wunsch geäußert, dass am Ende alle mit dem Gefühl nach Hause gehen: „Was war das für ein schöner Abend!“ Zweieinhalb Stunden und 25 Titel später dürften daran kaum Zweifel aufkommen.