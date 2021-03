Wohncontainer bieten Menschen ohne Wohnung in Weingarten ein Obdach. Zwei Bewohner erzählen von Tagen ohne sinnvolle Beschäftigung und von den Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche.

Andreas K. sitzt auf seinem Bett und schaut aus dem Fenster: Hier will er nicht bleiben. Der Mann Anfang 40 lebt in einem der Wohncontainer in der Dörnigstraße, die die Gemeinde Weingarten für Wohnungslose zur Verfügung gestellt.

Hier leben Menschen, die aus verschiedenen Gründen ihre einstige Wohnung verloren haben. Sie haben oft auch keine Familie oder Freunde mehr.

Draußen ist es kalt, in Andreas K.s Zimmer ist es wohlig warm. Er hat ein Bett, einen kleinen Schreibtisch und einen Fernseher. Dusch- und Waschräume, aber auch die Küche sind Gemeinschaftsräume. Auf dem Flur des Containers unterhalten sich zwei Männer. Sie schauen neugierig.