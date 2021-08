ÖPNV in der Hardt ist wenig vernetzt und nicht barrierefrei

Ein gut ausgebauter Anschluss an das S-Bahn-Netz ist für Gemeinden im Norden Karlsruhes und deren Bewohner vorteilhaft. Aber nicht alle kommen in den Genuss guter Verbindungen.

Bahn und Bus als Ersatz für das Auto? Klar, wenn die Abdeckung stimmt und man nach 20 Uhr nicht eine Stunde auf den nächsten Bus warten muss. Andernfalls ist man im nördlichen Speckgürtel der Großstadt Karlsruhe im wahrsten Sinn des Wortes abgehängt. Wir haben nachgefragt bei den Gemeinden: Wo hakt es im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), wo würden die Verantwortlichen in den Kommunen gerne noch die eine oder andere Verbindung mehr sehen?

In Dettenheim sieht Bürgermeisterin Ute Goebelbecker (FW) die Anbindung an den ÖPNV als ausreichend an. Zwei Buslinien sind es, die die verschiedenen Ortsteile miteinander verbinden. Die Linie 192 bedient dabei die Nord-Süd-Achse, während mit der Linie 198 die Verbindung nach Graben-Neudorf hergestellt wird, wo es nicht nur Anschluss an weitere Buslinien gibt, sondern auch an den überregionalen Schienenverkehr.

Hier sieht Göbelbecker dann aber auch entsprechendes Potenzial: „Ein lang gehegter Wunsch ist sicherlich die Anbindung an die Hardtbahn“, so die Bürgermeisterin. Die Trasse endet in Hochstetten.