Die aktuellen Koalitionsverhandlungen in Stuttgart stoßen bei Politikern von Grünen und CDU in Pfinztal und Kraichgau auf überwiegend positive Resonanz. Wir fragen nach ihrer Einschätzung.

Überwiegend positiv bewerten die Wahlkreisabgeordneten der Bündnisgrünen und der CDU sowie Kommunalpolitiker beider Parteien die Koalitionsverhandlungen in Stuttgart. Dies ergab eine Umfrage der BNN in der Region. Tenor ist, dass durch die Stärkung der Grünen und die Verluste der CDU die politische Handschrift grüner geworden ist.

Eine Koalition mit der SPD wäre Andrea Schwarz, die bei der Landtagswahl im Wahlkreis Bretten erneut das Direktmandat für die Grünen holte, lieber gewesen, dennoch sieht sie „viele Gemeinsamkeiten“ mit der CDU, vor allem im Bereich Klimaschutz.

„Die FDP hat im Vorfeld immer davon gesprochen, Kröten zu schlucken, während die CDU hier einen echten Sinneswandel hinter sich gebracht hat“, lobt Schwarz. Vieles, wie etwa das Thema Fotovoltaik auf alle neuen Dächer, wäre mit der FDP nicht gegangen, ist sich die Grüne sicher.