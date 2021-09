Am Montag ist in Baden-Württemberg Schulstart. Lehrer und Schüler kehren in die Klassenzimmer zurück. Es gilt eine Präsenzpflicht. Luftfilter sollen das Ansteckungsrisiko mindern. Doch noch sind nicht alle Schulen ausgerüstet.

In der Geschwister-Scholl-Realschule in Pfinztal stehen seit kurzem in allen Zimmern mobile Luftfilter. An einigen Decken hängen sogar fest installierte Geräte – 30 weitere sollen noch kommen. „Die Nachfrage ist hoch. Darum wissen wir noch nicht, wann wir die Filter bekommen“, sagt Schulleiterin Barbara Fuchs.