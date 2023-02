So kämpft eine junge Frau aus Weingarten gegen ihre Sinnkrise an

Quarterlife Crisis. Der Begriff hat seinen Ursprung in den 1990er Jahren. Das Wort ist in Anlehnung an die Midlife Crisis für die Sinnkrise in einer Umbruchs- und Orientierungsphase entstanden.

Anita, die in Wirklichkeit anders heißt, ist solch eine Sinnsuchende. „Ich liege dann im Bett und stelle mir Zukunftsszenarien vor“, sagt die 21-Jährige aus Weingarten über diese Phasen. „Man trifft Entscheidungen für das zukünftige Ich, das man nicht kennt, auf der Basis von ständig wechselnden Einstellungen.“ Diese Anforderung belaste sie. Anita träumt von einer Welt, in der sie sich täglich neu entscheiden kann – Endgültigkeit als Fremdwort.

Ein Auslandssemester hat ihr jedoch einen neuen Blickwinkel geschenkt: „Mir ist aufgefallen, wie gut ich aufgestellt bin“, sagt sie. „Dass ich mir keine Sorgen machen muss.“ In anderen europäischen Ländern würde etwa dafür geworben, dass 50 Prozent der Absolventen innerhalb anderthalb Jahren einen Job bekommen.

Vor kurzer Zeit habe sich ihr mit dem Jobangebot eines Bekannten ein Lichtblick aufgetan. Das lässt sie Hoffnung schöpfen, endlich mit einer sinnstiftenden Tätigkeit auf festem Boden zu stehen. „Wenn nicht, fängt die Suche wieder von vorne an.“

In einer Orientierungskrise sind auch Studenten, die zu Regine Endsuleit, der Leiterin der zentralen Studienberatung am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), kommen. „Ängste im Zusammenhang mit größeren Lebensveränderungen gab es schon immer“, sagt sie. „Heutzutage sind junge Menschen allerdings mit viel mehr Angeboten konfrontiert.“ Eine Auswahl, die die Verunsicherung katalysiert.

Nachdem sie gerade noch zwischen Vorlesungen und Studentenpartys gependelt sind, rückt der Berufseinstieg plötzlich in absehbare Nähe. Angesichts des Entscheidungsdrucks, den diese zeitnahe Veränderung auslöse, pausierten manche Studenten ihre Abschlussarbeit erst einmal. „Manchmal führen das anstehende Studienende und die damit einhergehende Veränderung zu einer größeren psychischen Belastung, die gegebenenfalls therapeutisch begleitet werden muss“, sagt Endsuleit.

Sie sind überfordert mit den Erwartungen, die an sie gestellt werden. Farina Morawitz, Psychotherapeutin

Der Begriff Quarterlife Crisis kommt aus dem Volksmund und ist keine wissenschaftliche Definition. Sinnsuche an sich hänge ausdrücklich nicht zwangsläufig mit einer psychischen Erkrankung zusammen, betont die Psychotherapeutin Farina Morawitz, die sich in Blankenloch um solche jungen Erwachsenen kümmert. „Sie sind sehr überfordert mit der Erwartungen, die an sie gestellt werden“, ist ihre Beobachtung.

Statt die Diagnose einer schweren Quarterlife Crisis zu stellen, würde sie bei ihren Patienten von einer leichten, mittleren oder schweren Depression sprechen. Auch die Anpassungsstörung gehöre in diesen Bereich. Zu den auslösenden Ereignissen, die in den vergangenen ein bis zwei Monaten passiert sind und die Menschen belasten, könnten etwa das Ende der Schule oder des Studiums gehören.

Oft hilft bereits in Perspektivwechsel

Jungen Erwachsenen, die sich in solch einer Phase sehen, rät Morawitz: egal ob Freiwilligendienst oder ein Jahr im Ausland – „einfach mal ausprobieren. Auch wenn ich auf mich allein gestellt und nicht im vertrauten Umfeld bin, weiß ich mir zu helfen“. Diese Erkenntnis stärke die Persönlichkeit für folgende Herausforderungen im Leben.

Oft helfe Menschen, bei denen diese Krise keiner Behandlung bedarf, schon der Perspektivwechsel: „Auch wenn ich im Lotto gewinne, kann ich todunglücklich sein“, so Morawitz. Letztlich sollten junge Erwachsene ihre Erwartungshaltung hinterfragen und gegebenenfalls dämpfen: „Ich muss nicht mit meinem ersten Beruf die Eier legende Wollmilchsau finden.“