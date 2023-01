Bürgermeisterwahlen

Soziale Medien gehören im Landkreis Karlsruhe zum Wahlkampf: So präsentieren sich die Kandidaten

Am 29. Januar stehen in Dettenheim und Linkenheim-Hochstetten Bürgermeisterwahlen an. Wie nützen die Kandidaten bei ihrem Wahlkampf die sozialen Medien?