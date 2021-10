Kostenpflichtige Corona-Tests

Bei der 2G-Regel müssten Kurse der Sportvereine im nördlichen Landkreis Karlsruhe entfallen

Wer aktuell in die Halle zum Sport möchte, muss die 3G-Regel erfüllen, also getestet, geimpft oder genesen sein. Wie gehen die Sportvereine im nördlichen Landkreis Karlsruhe damit um? Und was ist mit ungeimpften Trainern?