Feuer an Karfreitag

3.000 Euro Schaden nach Gartenhütten-Brand in Stutensee-Spöck

Am Karfreitag-Abend ist in Stutensee-Spöck eine Gartenhütte in Brand geraten. Als die Feuerwehrkräfte vor Ort eintrafen, stand die Hütte bereits in Flammen.