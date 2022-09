Angriff durch Ehemann?

78-Jährige aus Stutensee stirbt nach mutmaßlicher Würgeattacke

Der mutmaßliche Streit zwischen zwei Eheleuten am Montag in Stutensee hat nun einen tödlichen Ausgang. Die Frau ist den Verletzungen, die ihr am Wochenbeginn zugefügt worden sind, erlegen.