Nach der Machtübernahme der Taliban wollen viele Menschen Afghanistan verlassen. Die Unruhen am Hindukusch könnten auch Auswirkungen auf die Kommunen nördlich von Karlsruhe haben. Falls es zu einer neuen Flüchtlingswelle kommt, müssten die Städte und Gemeinden höchstwahrscheinlich weitere Menschen aufnehmen. Sind sie darauf vorbereitet?

Bei der Stadt Stutensee hält man einen Zuwachs der Flüchtlingszahlen nach eigenen Angaben für wahrscheinlich. Seit 2017, als 138 Menschen aufgenommen wurden, sind sie indes rückläufig. Im vergangenen Jahr wurden der Stadt nur 43 Flüchtlinge zugewiesen, in diesem Jahr gerade einmal ein halbes Dutzend.

Für die Anschlussbringung, die Aufgabe der Kommunen ist, stehen in Stutensee nach städtischer Aussage fünf Bestandsgebäude zur Verfügung. Dabei handelt es sich um Häuser im Seegrabenweg, in der Lorenzstraße und in der Spechaastraße. Zur Not könne man auch auf die Obdachlosenunterkünfte zurückgreifen, teilt die Stadt mit. Allerdings seien die Gebäude derzeit fast vollständig belegt.