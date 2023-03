Weiterer Alarm an Schule ausgelöst – Polizei ist auch in Stutensee im Einsatz

An einer Schule in Stutensee wurde ein Alarm ausgelöst. Die Polizei ist vor Ort.

An der Erich-Kästner-Realschule in Stutensee-Blankenloch ist am Freitagvormittag ein Alarm ausgelöst worden. Nach Polizeiangaben sind mehrere Beamten vor Ort.

Die Schüler hielten sich in den Klassenzimmern auf. Wie eine Polizeisprecherin mitteilt, gab es auch nach mehr als einer Stunde Einsatz keine Anhaltspunkte für eine Bedrohungssituation. Nun müsse das gesamte Schulgebäude durchsucht werden.

Nach städtischen Angaben halten sich in der nahegelegenen Festhalle einige Eltern auf. Für die Schüler stehen psychologische Beratungskräfte bereit. Die Einsatzkräfte der Polizei haben sich vor dem Schwimmbad versammelt.

Auch an der Karlsruher Europaschule wurde am Freitagmorgen ein Alarm ausgelöst. Zahlreiche Polizeikräfte sperrten das Gebiet rund um das Schulgebäude weiträumig ab. Auch das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg ist vor Ort. Dort konnte mittlerweile Entwarnung gegeben werden.

Dieser Beitrag wird aktualisiert. [Stand: 12.18 Uhr]