Andreas Hoppe: „Ich bin mittlerweile eher ein Landei als eine Stadtpflanze“

Das ist vielfältig und nicht so einfach. Einerseits ist man natürlich stolz und freut sich, dass man noch in den Köpfen der Menschen ist. Das ist für mich eine Anerkennung meiner Arbeit. Andererseits freuen sich viele Fans, mich in anderen Rollen zu entdecken. Gott sei Dank habe ich auch während der Tatort-Zeit in anderen Produktionen und Formaten mitgewirkt, Fernsehspielen, Serien, Kinofilmen und Dokus. Das hilft jetzt.