Angebote des Kulturpasses werden zunehmend genutzt

Immer mehr Jugendliche wollen die kulturellen Angebote der Initiative nutzen. Der Bundestag will sie verstärkt mit Kultur in Berührung bringen.

Seit 14. Juni erhalten alle Jugendlichen in Deutschland, die im Jahr 2023 das 18. Lebensjahr erreichen werden oder bereits erreicht haben, Zugang zum Kulturpass.

Der Kulturpass ist eine Initiative des Deutschen Bundestags, der diesen Jugendlichen ein Budget von 200 Euro für kulturelle Angebote und Produkte ermöglicht.

Das Budget kann unabhängig von Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsstatus genutzt werden. Erforderlich ist lediglich eine digitale Registrierung, inklusive Nachweis von Alter und Wohnsitz in Deutschland über den Online-Ausweis des Personalausweises. Dann kann die Kulturpass-App aus dem App-Store auf das Smartphone heruntergeladen werden.

Kulturschaffende litten während der Pandemie

Die damit verbundene Absicht des Bundestags ist einerseits, Jugendliche auf diesem Weg verstärkt mit Kultur in Berührung zu bringen und andererseits Kulturschaffenden und Kulturanbietern, die während der Corona-Pandemie ziemlich gelitten haben, unter die Arme zu greifen.

Begeistert von diesem Angebot ist Lea-Marie Krümmer, Schülerin aus Blankenloch. „Wir Jugendliche werden angeregt, aus unseren Höhlen zu kriechen und Neues zu erleben“, sagt sie.

Sie hat die App bereits heruntergeladen und freut sich über das breite Angebot, das anschaulich dargestellt wird. Sie werde das Angebot auf jeden Fall annehmen und das Guthaben für das nächste Kino- oder Konzertticket einsetzen. Gerade Konzerttickets seien ja für Schüler nahezu unbezahlbar.

Das Angebot beinhaltet Konzerttickets, Bücher, Tonträger oder Theaterkarten, allerdings nur bei lokalen Anbietern. Online-Versandhändler wie Amazon fallen nicht darunter. Bücher muss man persönlich im Laden abholen.

Die Buchhandlung Carolin Wolf ist in Weingarten, Oberderdingen und Bruchsal vertreten. An allen drei Standorten, berichtet die Leiterin der Filiale Weingarten, Lena Bauer, habe die Buchhandlung bis zum 28. August insgesamt rund 80 Bestellungen über den Kulturpass erhalten. In den meisten Fällen hätten die 18-Jährigen konkrete Buchwünsche. Es gebe aber natürlich auch die Möglichkeit, Wertcodes in der Buchhandlung einzulösen.

Neuer Pin für den Online-Personalausweis

Aus dem Rathaus Stutensee berichtet der Leiter der Hauptverwaltung, Andreas Leupolz, dass bereits verschiedene Personen vom Angebot des Bürgerbüros Gebrauch gemacht haben, die Pin ihres Online-Personalausweises neu zu setzen.

Da es dafür aber mehrere Möglichkeiten gebe, so Leupolz, ließen sich keine Rückschlüsse ziehen auf die Anzahl der Nutzer oder deren Wohnort.