Anwohner in Stutensee-Blankenloch klagen über Raser in der 30er-Zone

Seit Jahren streiten und klagen die Bewohner des Stutenseer Ortsteils Blankenloch wegen Rasern in der 30-Zone am Ortsausgang. Im Ordnungsamt ist man sich des Problems bewusst. Eine Lösung scheint nicht in Sicht.

Die Parole „30 ist Spitze in Stutensee!“ deutet seit Jahren darauf hin, dass überall in der gesamten Großen Kreisstadt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern eingehalten werden muss. Und dies auch in der Hauptstraße von Blankenloch.

In den Ohren und Augen von Anwohnern am südlichen Ende von Blankenloch klingt das wie Hohn. Seit mindestens 13 Jahren kämpfen sie dafür, dass auch in ihrer Ortslage die Geschwindigkeitsbegrenzung auf jeden Fall eingehalten wird.

Schon 2009 haben die Anwohner Norbert und Marianne Futterer einen Brief an den damaligen Stutenseer Oberbürgermeister Klaus Demal geschrieben und um Abhilfe gebeten, weil nach ihrer Beobachtung mindestens jedes zweite Auto sowohl ortsaus- wie -einwärts zu schnell unterwegs gewesen sei. Sie schlugen etwa Radarkontrollen vor. Sowohl auf dieses, wie auf ein ähnliches Schreiben ein halbes Jahr später haben sie nach Angaben von Norbert Futterer keine Antwort erhalten. In dem zweiten Brief machten Norbert und Marianne Futterer ausdrücklich auf die erheblich gestörte Nachtruhe durch Raser aufmerksam.

2018 wechselte das OB-Amt von Klaus Demal zu Petra Becker (parteilos). Während ihres Wahlkampfs hat sie Radtouren durch die Stutenseer Stadtteile unternommen, um von den Bürgerinnen und Bürgern zu hören, wo sie der Schuh drückt. Eine Teilnehmerin war Futterer-Nachbarin Susanne Hoppe. Sie machte die damalige OB-Kandidatin Becker auf die offenbar nicht eingehaltene Geschwindigkeitsbegrenzung aufmerksam und bekam zur Antwort, dass man da wohl etwas machen müsse, erinnert sie sich.

2019 60 Unterschriften gegen den Verkehrsärger gesammelt

Vor knapp drei Jahren, im Mai 2019, hatten Susanne Hoppe und Norbert Futterer schließlich einen Termin bei der neuen Oberbürgermeisterin, bei dem sie Petra Becker eine Liste mit mehr als 60 Unterschriften von Anwohnern des südlichen Blankenlocher Ortsausgangs überreichten, die sich alle wegen der zu hohen Geschwindigkeiten beklagten. Vor allem in den Morgenstunden zwischen 5 Uhr und 7 Uhr sowie nach 20 Uhr bis in den frühen Morgen werde viel zu schnell und zu laut gefahren.

Am Ortseingang hängt eine Tafel, die das jeweils gefahrene Tempo anzeigt. Norbert Futterer stellte sich dort einmal zu Feierabendzeiten auf und notierte die Geschwindigkeiten der vorbeifahrenden Autos. Die meisten Autos, räumt er ein, rollen korrekt oder nur wenig zu schnell. Aber er notierte auch Raser mit Tempo 70 bis 80. Petra Becker hörte sich die Klagen der Bürgerinnen und Bürger an und versprach Abhilfe bis Herbst 2019. Aber passiert, so Futterer und Hoppe, sei bislang nichts.

Hängt die Messtafel an der falschen Stelle?

Der für die Verkehrsüberwachung zuständige Stutenseer Ordnungsamtsleiter Thomas Schoch kennt die Problematik durchaus. Er weiß, dass an dieser Stelle zu schnell gefahren wird und verweist auf die beiden Geschwindigkeits-Anzeigetafeln. Eine direkt am Ortseingang für Autos, die von Büchig kommend nach Blankenloch einfahren. Die zweite hängt wenige Meter weiter nördlich und misst die Geschwindigkeiten von Fahrzeugen, die Blankenloch Richtung Süden verlassen.

Abgesehen davon, dass diese Tafel seit einiger Zeit ohnehin nicht funktioniert, hängt sie für Hoppe und Futterer an der falschen Stelle, weil vor dem Ortsende noch Straßen von rechts einmünden. Dort werde freilich auch nicht immer auf die geltenden Vorfahrtregeln geachtet.

Es gebe ein Gerät, schlagen sie vor, das ohne Blitz alle möglichen Fahrdaten aufzeichne. Dieses solle doch – regen die genervten Anwohner an – wenigstens während einiger Tage am südlichen Blankenlocher Ortseingang aufgehängt werden, wenn schon aus Kostengründen keine ortsfeste Blitzanlage angeschafft werden könne. Geblitzt freilich, so Ordnungsamtsleiter Schoch, werde dort und an anderen Stellen in Stutensee durchaus. Und einen Unfallschwerpunkt erkennt er an der fraglichen Stelle auch nicht.