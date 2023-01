Anwohner schlägt in Karlsruhe-Stutensee drei Einbrecher in die Flucht

Einbrecher sind am Montagabend in Karlsruhe-Stutensee von einem Anwohner überrascht worden. Sie hinterließen einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Ein Anwohner hat am Montagabend im Teil Büchig in Karlsruhe-Stutensee drei Einbrecher in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, machten sich die Unbekannten an einem Wohnhaus im Buchenring zu Schaffen.

Die Täter gelangten vermutlich über eine frei zugängliche Zufahrt in die Tiefgarage und brachen mehrere Kellerabteile auf. Außerdem demolierten sie ein abgestelltes Auto.

Ein Anwohner überraschte die Einbrecher plötzlich und die Übeltäter ergriffen sofort die Flucht. Auch das Diebesgut ließen die Unbekannten zurück. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.