An Halloween öffnete das Jugendzentrum GrauBau in Stutensee-Blankenloch die Türen von „Heinz‘ Horror-Haus“ für alle ab 16 Jahren. So mancher verlässt das Haus nach dem Besuch mit wackeligen Knien.

Schaurige Töne erklingen. Die Augen brauchen nicht lange, um sich an das dämmrige Licht zu gewöhnen. Das bedrohliche Gefühl, dass jeden Moment etwas Furchterregendes von hinten oder vorn kommen könnte, stellt sich ein. Dennoch gehen Jone und Ulli mutig vorwärts.

„Heinz‘ Horror-Haus“ heißt der Ort des Schreckens in Stutensee-Blankenloch, den die Freundinnen freiwillig betreten haben. Damit hat das Jugendzentrum GrauBau in Blankenloch an Halloween für ein Gruselhighlight gesorgt. Alle ab 16 Jahren dürfen sich an das Horrorerlebnis heranwagen. Neben jungen Besuchern kommen auch ältere.

Da ist mein Gehirn. Ulli

Besucherin

„Da ist mein Gehirn“, ruft Ulli erfreut und deutet in ein sich neben ihr befindendes Zimmer. Damit meint sie jedoch nicht, dass ihr eines ihrer Organe abhandengekommen ist – Gläser mit Gehirnen stehen dort zwar herum, es hängt aber auch gut sichtbar das gemalte Bild von einem an der Wand. Ulli meint vielmehr, dass das Bild eines der Dinge ist, die sie dem GrauBau für die Umsetzung des Horrorhauses überlassen hat.

Voller Erwartungen auf das, was als nächstes kommt, gehen Jone und Ulli weiter. Dunkle Gänge verbinden die einzelnen Zimmer miteinander. Die Bilder an den Wänden leisten ihren Beitrag zu der unheimlichen Atmosphäre. Denn wer genau hinschaut, erkennt: Die Gesichter der darauf abgebildeten Personen verändern sich.

Der Schreck im Horror-Haus in Blankenloch ist groß

Als böse Überraschung entpuppt sich ein zunächst unscheinbar wirkender Raum. In der Ecke steht eine groß gewachsene Gestalt mit einer Maske vor dem Gesicht. Ist sie echt? Ist es eine Puppe? Sie rührt sich nicht, bleibt einfach regungslos stehen. Dem prüfenden Blick offenbart sich ihr wahres Wesen nicht. Dann flackert plötzlich ein helles Licht im Raum auf. Im selben Moment bewegt sich die Gestalt und gibt ein lautes, furchterregendes Geräusch von sich. Trotz anfänglicher Überlegungen, Puppe oder nicht, kommt das sehr unerwartet.

Jone und Ulli schreien vor Schreck. Der Puls schießt in die Höhe. Es gibt kein Entkommen. Die Tür lässt sich nicht öffnen, um schnell fliehen zu können. Kein Rütteln oder Klopfen hilft. Mit ihrem furchterregenden Gesicht kommt die Gestalt den Gefangenen ganz nahe. Immerhin ist sie so freundlich und zeigt stillschweigend auf einen Schlüssel. Dann geht es doch. Schnell verlassen alle den Raum.

Ich wusste nicht, dass ich so schreckhaft bin. Henok Elma

Besucher

Dieser Raum ist es später auch, der Henok Elma zu der Aussage veranlasst: „Ich wusste nicht, dass ich so schreckhaft bin.“ Dem 42-Jährigen ist der Schrecken sichtbar durch Mark und Bein gegangen. Er ist einfach nur erleichtert, als er das Horror-Haus wieder verlassen kann. Auch anderen Besuchern ist dieses Zimmer als besonders gruselig im Gedächtnis geblieben.

Vorbei ist es danach aber noch nicht. Für die nächsten Schreckmomente sorgt ein Metzger, der seine Tür aufreißt. Menschliche Körperteile baumeln von seiner Decke. In einem Kinderzimmer mit vielen Puppen im Regal wartet eine weitere Gruselgestalt. Außerdem sorgt ein Bild, das von einer Wand fällt, für erschrockenes Schreien bei den Besuchern. Denn zurück bleibt ein Loch, aus dem ein Kopf schießt.

Der nächste Erschrecker lässt nicht lange auf sich warten. „Beichtet eure Sünden“, ruft er, während er auf Jone und Ulli zustürmt und sie direkt in die Arme einer furchterregenden Nonne treibt. Damit haben die beiden nicht gerechnet. Das Kreischen der Nonne ist ohrenbetäubend.

Und als wäre das noch nicht genug, kommt auch noch der Mann mit der Kettensäge um die Ecke. Bedrohlich hält er sie vor sich, während ihr lautes Brummen ertönt. Zum Glück zersägt er damit aber niemanden und entlässt alle in die Freiheit.

Ich zittere immer noch. Enya

Besucherin

Statt verstört zu sein, können Jone und Ulli erleichtert über ihren Gang durch das Horror-Haus lachen. „Das ist total gut gemacht“, findet Ulli. Ihr Mann Dieter und ihr Sohn Rafael laufen separat durch das Horror-Haus. Rafael, der schon früher immer ein Halloween-Fan war, findet zum Beispiel auch den Horrorclown in einem der Zimmer beeindruckend.

Andere Besucher verlassen das Horror-Haus weniger entspannt. „Ich zittere immer noch“, sagt die 16-jährige Enya. Sie, Emelie und Elisa sind sich einig, dass deutlich zu erkennen ist, wie viel Aufwand dahintersteckt. Jenny (22 Jahre) hat gar die Hand ihrer furchtlosen Begleiterin Gloria (22) fast zerdrückt. Auch ihre Beine sind immer noch wackelig.

Ein Besucher trägt eine Schere im Kopf

Dagegen ist der 24-jährige Tim mit viel Humor durch das Gruselhaus gegangen und hat den Erschreckern die Hand geschüttelt. Er und seine Freundin Nina sind beeindruckt, von dem, was der GrauBau auf die Beine gestellt hat. Auch der Ukrainer Serge, der eine Schere im Kopf trägt, ist begeistert. „Cool“, sagt er, als er rauskommt.

„Heinz’ Horror-Haus“ soll im kommenden Jahr in die nächste Runde gehen. „Wir wollen uns beim nächsten Mal noch mehr übertreffen“, kündigt Vlado Draca, Leiter des GrauBaus, an.