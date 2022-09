Mit der Ausbildungsplattform Stutensee im passenden Traumjob durchstarten

Noch auf der Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz? Dann sollte man sich diesen Termin unbedingt vormerken: Am Samstag, 8. Oktober, startet im Messezelt auf dem Festplatz in Stutensee-Blankenloch wieder die Ausbildungsplattform Stutensee durch. Von 10 bis 14 Uhr können interessierte Besucherinnen und Besucher sich dabei über die Angebote verschiedener Unternehmen erkundigen und rund um die Themen Praktikum, Ausbildung und Studium informieren lassen.

Rund 70 Aussteller unterschiedlichster Branchen aus Stutensee und der Region, darunter auch diverse Hochschulen und Bildungseinrichtungen, sind vor Ort und präsentieren sich als attraktive Arbeitgeber. Um den Jugendlichen aus der großen Vielzahl, Berufe und Studiengänge praktisch näher zu bringen, und die Entscheidung bezüglich Ausbildung oder doch lieber Studium zu erleichtern, wird von den teilnehmenden Unternehmen neben praxisnaher Beratung, auch einiges an Aktionen an den Ständen geboten.

Wer sich also noch unsicher ist, welchen Weg er nach dem Schulabschluss einschlagen soll oder sich generell über tolle Angebote für den Berufseinstieg in der Region informieren möchte, sollte hier vorbeischauen. Mehr zur Messe findet sich auch online unter www.stutensee.de oder direkt unter der Adresse Ausbildungsplattform.Stutensee.de.

Unter anderem finden Sie die folgenden Unternehmen auf der Messe

AKB Holzbau GmbH & Co.KG

AKB Holzbau plant und realisiert ganzheitliche ökologische Bauprojekte rund um Stutensee als Generalunternehmer von A bis Z - vom architektonischen Entwurf über die Energieberatung bis zur Ausführung der Holzbauarbeiten in zimmermeisterlicher Tradition. Das Familienunternehmen legt großen Wert auf ein Ressourcen schonendes Konzept zum bewussten planen, bauen und sanieren mit ökologisch unbedenklichen, nachhaltigen Materialien und nach dem bewährten 81fünf-Holzbauprinzip.

Avnet Embedded GmbH

Avnet Embedded ist ein führendes Hightech-Unternehmen der Elektronikbranche mit globaler Struktur. Unser Sitz ist im Kreis Karlsruhe, Stutensee-Spöck, mit ca. 850 Mitarbeitern. Wir entwickeln, produzieren und integrieren eingebettete Computer- und Display-/Touch-Lösungen - sogenannte „Embedded Systems.

Unsere Embedded-Lösungen findet man in vielen Geräten unseres täglichen Lebens in den Bereichen Medizin, Sicherheit, Automatisierung, u.v.m..

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Elektroniker/in für Geräte & Systeme, Industriekaufmann/-frau, Fachkraft für Lagerlogistik

Kontakt: Martina Geißler +49 (7249) 910 218 Martina.Geissler@avnet.eu www.avnet.com/embedded Industriestraße 16, 76297 Stutensee

Badische Neueste Nachrichten Badendruck GmbH

Die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) sind ein moderner Verlag mit Tradition. Unsere digitalen Kanäle von bnn.de und BNN+ bis zum ePaper erreichen jeden Tag mehr als 150.000 Menschen rund um Karlsruhe und in ganz Mittelbaden – Tendenz steigend. Das Fundament dafür bildet die Zeitung, die jeden Tag in einer Auflage von mehr als 100.000 Exemplaren erscheint. Weit über tägliche 340.000 Leser schätzen die gedruckte BNN mit ihren neun Regionalausgaben. Das Angebot ergänzen ein Anzeigenblatt und eine Wochenendzeitung. Zum Kanalmix gehören ebenfalls Kanäle bei Facebook, Instagram und weitere digitale Portale. Mit diesem Portfolio sind wir Marktführer in der Technologieregion Karlsruhe und darüber hinaus.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Medienkaufleute - digital und print, Mediengestalter - digital und print Fachrichtung Gestaltung und Technik, Fachinformatiker, Volontäre

Kontakt: Alicia Nagel +49 (721) 789118 anagel@bnn.de service.bnn.de/karriere Linkenheimer Landstraße 133, 76149 Karlsruhe

Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V.

Der Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg ist einer der größten Träger für Freiwilligendienste in der Region. Ein Dienst ist in vielen verschiedenen Einrichtungen rund ums Jahr möglich.

Duale Hochschule Baden-Württemberg

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe bietet in der TechnologieRegion zusammen mit national und international agierenden Unternehmen ein vielfältiges Angebot von betriebswirtschaftlichen, technischen, informationstechnischen und gesundheitswissenschaftlichen Studiengängen. Beim Studium an der DHBW Karlsruhe wechseln sich Theoriephasen an der Hochschule und Praxisphasen im Unternehmen ab. Durch dieses duale Prinzip sind die Studierenden optimal auf ihre spätere Berufstätigkeit vorbereitet. Etwa 85% der Absolventen haben direkt nach ihrem Bachelorabschluss einen Arbeitsplatz.

Studienmöglichkeiten Fakultät Technik: Informatik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronik, Sustainable Science and Technology, Wirtschaftsingenieurwesen

Studienmöglichkeiten Fakultät Wirtschaft: BWL - Bank, BWL - Digital Business Management, BWL – Digital Commerce Management, BWL - Deutsch Französisches Management, BWL - Handel, BWL - Industrie, BWL - Versicherung, RSW - Steuern und Prüfungswesen, Unternehmertum / Unternehmertum ONLINE, Wirtschaftsinformatik

Studienmöglichkeiten Studienbereich Gesundheit: Physician Assistant, Angewandte Gesundheits- und Plegewissenschaften, Angewandte Hebammenwissenschaft

Kontakt: Birgit Schlenker +49 (721) 97 55 5 info@dhbw-karlsruhe.de www.karlsruhe.dhbw.de Erzbergestr. 121, 76133 Karlsruhe

Finanzamt Karlsruhe-Durlach

Die Steuerverwaltung ist eine moderne Dienstleistungsverwaltung des Landes Ba-Wü, die sich um die rechtmäßige Festsetzung und Erhebung von Steuern kümmert. Das Finanzamt Karlsruhe-Durlach ist Teil der Steuerverwaltung und bietet einen krisensicheren Job, flexible Arbeitszeiten, verantwortungsvolle Tätigkeiten und gute Ausbildungs- und Studierbedingungen.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Ausbildung zum/r Finanzwirt/in

Studienmöglichkeiten (m/w/d): Studium zum Bachelor of Laws

Kontakt: Herr Jock +49 (721) 9941520 Ausbildung-34@finanzamt.bwl.de www.steuer-kann-ich-auch.de Prinzessenstr. 2, 76227 Karlsruhe-Durlach

GEHOLIT + WIEMER GmbH

GEHOLIT + WIEMER als Mitglied der KABE Swiss Group ist ein typisches mittelständisches Unternehmen mit einer über 130-jährigen Tradition. Damit setzen wir bereits seit 1889 Maßstäbe in der Entwicklung und Herstellung von Beschichtungsstoffen in den Bereichen Korrosionsschutz und Industrielackierungen.

Für eine weiterhin beständige und glänzende Zukunft unseres Familienbetriebs suchen wir motivierte Auszubildende für attraktive, zukunftsträchtige und abwechslungsreiche Ausbildungen im Entwicklungslabor, im kaufmännischen sowie im gewerblichen Bereich.

Hornung GmbH & Co.KG

Die Firma Hornung ist stolz auf über 110 Jahre Unternehmensgeschichte. Als ein familiengeführtes Unternehmen gehören Vertrauen und Werte auf allen Ebenen zur Tradition. Davon profitieren Kunden, Lieferanten ebenso wie natürlich die Angestellten und Auszubildenden des Unternehmens.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement, Kaufleute im Einzelhandel, Fachkräfte für Lagerlogistik, Praktika nach Terminfindung jederzeit in allen o.g. Ausbildungsberufen möglich

Kontakt: Anemone Kraus und Oliver Wingenbach +49 (7249) 780 jobs@hornung-baustoffe.de www.hagebau-hornung.de/jobs Rheinstraße West 132, 76297 Stutensee

Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH

Am Standort KIT Campus Nord bietet die Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH (KTE) spannende und einzigartige Einblicke: Hier werden kerntechnische Forschungsanlagen zurückgebaut, Reststoffe verarbeitet und zwischengelagert. Im Rahmen einer Ausbildung oder eines dualen Studiums gibt es vielfältige Möglichkeiten, bei dieser herausfordernden Aufgabe aktiv mitzuwirken. „Wir setzen Maßstäbe. Mit Sicherheit.“ Damit steht die KTE für technischen Anspruch, gesellschaftliche Verantwortung und eine sichere und nachhaltige Zukunft.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Fachinformatiker, Mechatroniker

Studienmöglichkeiten (m/w/d): Bachelor of Science Sustainable Science an Technology - Strahlenschutz, Bachelor of Science Sustainable Science an Technology - Arbeitssicherheit, Bachelor of Science Informatik, Bachelor of Engineering Elektrotechnik

Kontakt: Bahar Ugurlu +49 (7247) 88 1949 personal@kte-karlsruhe.de www.kte-karlsruhe.de Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen

Kirchliche Sozialstation Stutensee-Weingarten

Die Kirchliche Sozialstation Stutensee-Weingarten versorgt pflege- und hilfsbedürftige Menschen in ihrem häuslichen Umfeld. Wir bieten einen Ausbildungsplatz mit intensiver Betreuung durch unsere Praxisanleiterinnen, Vergütung nach TVÖD-P mit Zuschlägen, attraktive Zusatzleistungen sowie Übernahmemöglichkeit mit Prämienzahlung bei erfolgreichem Examen.

Komm.ONE

Als Anstalt öffentlichen Rechts in gemeinsamer Trägerschaft von Land und Kommunen ist die Komm.ONE das größte IT-Dienstleistungsunternehmen für den öffentlichen Sektor in Baden-Württemberg. Als führende Spezialistin für die Digitalisierung von Kommunen und der öffentlichen Verwaltung begleitet die Komm.ONE ihre Kunden mit eigenen IT-gestützten und cloudbasierten Lösungen in die digitale Zukunft zum Nutzen von Bürgern und Gesellschaft.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Kaufleute für Büromanagement, Kaufleute für Digitalisierungsmanagement, Fachinformatiker für Systemintegration, Maschinen- und Anlagenführer

Studienmöglichkeiten (m/w/d): BWL-Öffentliche Wirtschaft Schwerpunkt Verwaltungswirtschaft B.A., BWL-Dienstleistungsmanagement Schwerpunkte Human Resources oder Consulting & Sales B.A., Digital Business Management B.A., Wirtschaftsinformatik Schwerpunkte Application Management - Business Engineering - Data Science - eGovernment oder Software Engineering B.Sc., Informatik B.Sc.

Kontakt: Sabrina Krebs +49 (7131) 958-32259 ausbildung@komm.one www.komm.one/ausbildung Pfannkuchstraße 4, 76185 Karlsruhe

Merkur Akademie International gGmbH

Die Merkur Akademie International ist eine der führenden Privatschulen in der Region mit breitem Angebot, guten Kontakten zur Wirtschaft und ganzheitlichem Ansatz, die optimal auf den Abschluss und das Leben vorbereitet. Zahlreiche internationale und regionale Kooperationen, eine vertrauensvolle und intensive Zusammenarbeit mit Unternehmen, den staatlichen Behörden sowie Organisationen und Verbänden prägen unser Schulleben. Die gemeinnützige private Schule greift wirtschaftliche, gesellschaftliche sowie internationale Entwicklungen früh auf und verknüpft sie mit ihrer über 119-jährigen Tradition.

Abitur: Zum Abitur am Beruflichen Merkur Gymnasium (ab Klasse 8 bzw. ab Klasse 11 bis Klasse 13), Abitur nachholen an der Wirtschaftsoberschule (2 Jahre)

Schulische Berufsausbildung: International Management Assistant [Europasekretariat] (2 Jahre), Zur Fachhochschulreife am kaufmännischen Berufskolleg I und II (2 Jahre), Zur Fachhochschulreife am Berufskolleg Fremdsprachen (2 Jahre)

Kontakt: Thomas Veith +49 (721) 1303 0 tveith@merkur-akademie.de www.merkur-akademie.de Erzbergerstraße 147, 76149 Karlsruhe

Polizeipräsidium Karlsruhe

Die Polizei Baden-Württemberg bietet im Rahmen der Einstellungsoffensive viele Ausbildungs- und Studienplätze an. Dadurch hast du gute Chancen, für eine Ausbildung oder ein Bachelorstudium eingestellt zu werden. Wir suchen teamfähige, kommunikationsstarke und belastbare junge Menschen, denen die gesellschaftliche Relevanz unserer Arbeit bewusst ist. Die Entscheidung für den Polizeiberuf ist eine Entscheidung fürs Leben!

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Ausbildung im mittleren Dienst zur/zum Polizeiobermeisterin/Polizeiobermeister

Studienmöglichkeiten (m/w/d): Duales Bachelorstudium im gehobenen Dienst zur/zum Polizeikommissarin/Polizeikommissar oder Kriminalkommissarin/Kriminalkommissar

Kontakt: Hr. Schöfer, Hr. Bollinger, Fr. Petermann +49 (721) 666 1660 karlsruhe.berufsinfo@polizei.bwl.de www.polizei-der-beruf.de Durlacher Allee 31-33, 76131 Karlsruhe

Reineck GmbH

Unser familiengeführter Handwerksbetrieb besteht seit 60 Jahren. Die Aufgabengebiete sind vielfältig, abwechslungsreich und zukunftsorientiert. Wir installieren, reparieren und optimieren metallenen Schutz für Dach und Fassade, moderne Haus-, Umwelt- und Klimatechnik. Unser Arbeitsalltag wird unterstützt durch moderne Maschinen und Computertechnik und unsere Einsatzgebiete sind hauptsächlich in der Region rund um Karlsdorf-Neuthard.

S&G Automobil AG

S&G. Zwei Buchstaben, eine große Leidenschaft für den Stern – und das seit bald 125 Jahren. Mit rund 1.400 Mitarbeiter*innen, darunter 300 Auszubildende erbringt die S&G Gruppe umfassende Verkaufs- und Serviceleistungen rund um die Marken Mercedes-Benz und smart. Mit zehn Standorten in Baden-Württemberg, sieben Standorten in Sachsen-Anhalt sowie einem Fachbetrieb für den Nutzfahrzeug Um- und Ausbau in Rheinland-Pfalz ist die S&G Gruppe der älteste Mercedes-Benz Partner der Welt.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Kfz-Mechatroniker Fachrichtung: Pkw/Nfz/System- und Hochvolttechnik, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, Automobilkaufmann, Fachkraft für Lagerlogistik

Kontakt: Pascal Woll +49 (721) 9565-229 ausbildung@sug.de www.sug.de/ausbildung Schoemperlenstr. 14, 76185 Karlsruhe

Stadtverwaltung Stutensee

Die Stadtverwaltung Stutensee ist mit über 350 Beschäftigten eine der großen kommunalen Arbeitgeberinnen im Landkreis Karlsruhe. Stutensee, die viertgrößte Stadt im Landkreis, wurde in 2015 als „familienfreundlicheKommune Plus“ zertifiziert. Und mitten drin im Stadtteil Blankenloch liegt die Stadtverwaltung, ein Ausbildungsbetrieb mit vielseitigen und interessanten Berufschancen: In der Kernverwaltung, in Kindergärten, Schulen, Bädern und im Bauhof.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Verwaltungsfachangestellte/r, Kauffrau/-mann für Digitalisierungsmanagement, Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in, Fachangestellte/r für Bäderbetriebe

Studienmöglichkeiten (m/w/d): Bachelor of Arts – Public Management (Gehobener Verwaltungsdienst)

Kontakt: Heike Heimberger +49 (7244) 969 614 personal@stutensee.de www.stutensee.de Rathausstr. 3, 76297 Stutensee

STAIGER Nutzfahrzeuge GmbH

Seit 1948 bieten wir als Familienunternehmen, einen Rundum-Service für „Truck & Trailer“ an. Angefangen von Service und Instandhaltungsarbeiten bis hin zum 24h Notdienst oder einer Fahrzeugwäsche, bleibt alles innerhalb der STAIGER Gruppe.

STAIGER – Service ohne Lücken !

TelemaxX Telekommunikation GmbH

Die TelemaxX Telekommunikation GmbH ist Betreiber von fünf Hochsicherheitsrechenzentren in der TechnologieRegion Karlsruhe. Erfolgreich seit 1999 haben wir uns stetig weiterentwickelt und darauf spezialisiert, individuelle Rechenzentrumsflächen, Housing- sowie Managed-Service-Lösungen für die Anforderungen unserer Geschäftskunden zu realisieren – wobei die klassischen Telekommunikationsdienste das Gesamtportfolio abrunden. Basierend auf einer soliden regionalen Gesellschafterstruktur setzen wir bei unserer Belegschaft auf eine Kombination von MitarbeiterInnen mit langen Betriebszugehörigkeiten und auf die aktive Unterstützung von Auszubildenden.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Kaufmann für Marketingkommunikation, Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme, Kaufmann für Büromanagement, Kaufmann für IT-Systemmanagement

Kontakt: Lena Wipfler-Übelhör +49 (721) 130 88 641 personal@telemaxx.de www.telemaxx.de Amalienbadstraße 41, 76227 Karlsruhe

Voice Excellence

Voice Excellence hilft Führungskräften, Unternehmern, Selbständigen, Studenten und Berufseinstiegern sich in ihrer ureigenen Persönlichkeit stark und optimal zu präsentieren. Wir bereiten Dich vor - auf Vorstellungsgespräche, Präsentationen, Meetings oder Vorträge.

Studienmöglichkeit: Lerne, Dich bestmöglich zu präsentieren - mit toller Stimme, toller Präsenz und einem Ausdruck, der einfach begeistert!

Kontakt: Wiebke Huhs +49 (0) 179 50 80 211 info@wiebke-huhs.de www.wiebke-huhs.de Nibelungenring 73, 76297 Stutensee

Volksbank Bruchsal-Bretten eG

Die Volksbank Bruchsal-Bretten eG ist ein attraktiver Arbeitgeber, der in der Region stark verwurzelt ist. Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Regionalität – diese genossenschaftlichen Werte sind für die Volksbank Bruchsal-Bretten als Arbeitgeber maßgeblich. Kollegiale Nähe und Verbundenheit, Professionalität in einer positiven Atmosphäre, Rückhalt im Team und interessante Entwicklungsmöglichkeiten – all das ist bei der Volksbank Bruchsal Bretten gelebte Kultur.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Bankkaufmann*frau, Finanzassistent*in, Finanzassistent*in - BoB (Bankausbildung ohne Berufsschule)

Studienmöglichkeiten (m/w/d): BWL-Bank und Wirtschaftsinformatik - Richtung Sales & Consulting

Kontakt: Regina Helmly-Burkhardt +49 (7252) 501 423 r.helmly-burkhardt@vb-bruchsal-bretten.de www.vb-bruchsal-bretten.de/ausbildung Silcherweg 1, 75015 Bretten

XANDOR Automotive GmbH

Wir leben eine praxisnahe Ausbildung und sind ein Automobilzulieferer mit Hauptsitz in Baden-Baden. Zu unseren Kunden gehören die namhaftesten Firmen der Automobilindustrie wie z. B. Porsche, AMG, VW oder Audi, Lamborghini, Rolls Royce, u.a.